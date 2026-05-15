Обмін 1000 на 1000 розпочався: Зеленський зробив важливу заяву

Відбувся перший етап великого обміну "1000 на 1000". Додому повернулися вже 205 українських військових. Про це у себе в Телеграм повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", – зазначив український лідер.

Він зауважив, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Глава держави висловив слова вдячності всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді.

"Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі", – зазначив президент.

українська переговорна група давно передала Москві списки на обмін у форматі "1000 на 1000", який гарантував напередодні триденного перемир'я між Україною та РФ американський президент Дональд Трамп, але Кремль свідомо гальмує процес, звинувачуючи Київ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Чиновник зазначив, робота з обміну не припинилася, але процес затягують.

"Коли ти навіть про щось домовився з росіянами – ти ніколи не можеш бути на 100% упевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилася. Щодня відбуваються робочі процеси, переговорні процеси", – заявив Лубінець.



