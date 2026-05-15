Обмін 1000 на 1000 розпочався: Зеленський зробив важливу заяву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Відбувся перший етап великого обміну "1000 на 1000". Додому повернулися вже 205 українських військових. Про це у себе в Телеграм повідомив президент України Володимир Зеленський.
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський
Він зауважив, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.
Глава держави висловив слова вдячності всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді.
Читайте також на порталі "Коментарі" - українська переговорна група давно передала Москві списки на обмін у форматі "1000 на 1000", який гарантував напередодні триденного перемир'я між Україною та РФ американський президент Дональд Трамп, але Кремль свідомо гальмує процес, звинувачуючи Київ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець.
Чиновник зазначив, робота з обміну не припинилася, але процес затягують.