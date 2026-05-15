Обмен 1000 на 1000 начался: Зеленский сделал важное заявление

Состоялся первый этап крупного обмена "1000 на 1000". Домой вернулись уже 205 украинских военных. Об этом у себя в Телеграмме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

"Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", – отметил украинский лидер.

Он отметил, что среди уволенных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и "Азовстале", Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Глава государства выразил благодарность всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, пополняющим обменный фонд для Украины, и нашей команде.

"Благодарю всех партнеров, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", – отметил президент.

"украинская переговорная группа давно передала Москве списки на обмен в формате "1000 на 1000", который гарантировал накануне трехдневного перемирия между Украиной и РФ американский президент Дональд Трамп, но Кремль сознательно тормозит процесс, обвиняя Киев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Чиновник отметил, что работа по обмену не прекратилась, но процесс затягивают.

"Когда ты даже о чем-то договорился с россиянами – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день проходят рабочие процессы, переговорные процессы", – заявил Лубинец.



