logo

BTC/USD

80430

ETH/USD

2252.87

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Обмен 1000 на 1000 начался: Зеленский сделал важное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Обмен 1000 на 1000 начался: Зеленский сделал важное заявление

Еще более 200 украинцев вернулись домой

15 мая 2026, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Состоялся первый этап крупного обмена "1000 на 1000". Домой вернулись уже 205 украинских военных. Об этом у себя в Телеграмме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен 1000 на 1000 начался: Зеленский сделал важное заявление

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

"Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", – отметил украинский лидер.

Он отметил, что среди уволенных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и "Азовстале", Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Глава государства выразил благодарность всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, пополняющим обменный фонд для Украины, и нашей команде.

"Благодарю всех партнеров, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", – отметил президент.

Читайте на портале "Комментарии" — украинская переговорная группа давно передала Москве списки на обмен в формате "1000 на 1000", который гарантировал накануне трехдневного перемирия между Украиной и РФ американский президент Дональд Трамп, но Кремль сознательно тормозит процесс, обвиняя Киев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Чиновник отметил, что работа по обмену не прекратилась, но процесс затягивают.

"Когда ты даже о чем-то договорился с россиянами – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день проходят рабочие процессы, переговорные процессы", – заявил Лубинец.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19057
Теги:

Новости

Все новости