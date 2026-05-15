Обмен 1000 на 1000 начался: Зеленский сделал важное заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Состоялся первый этап крупного обмена "1000 на 1000". Домой вернулись уже 205 украинских военных. Об этом у себя в Телеграмме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский
Он отметил, что среди уволенных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и "Азовстале", Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.
Глава государства выразил благодарность всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, пополняющим обменный фонд для Украины, и нашей команде.
Читайте на портале "Комментарии" — украинская переговорная группа давно передала Москве списки на обмен в формате "1000 на 1000", который гарантировал накануне трехдневного перемирия между Украиной и РФ американский президент Дональд Трамп, но Кремль сознательно тормозит процесс, обвиняя Киев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Чиновник отметил, что работа по обмену не прекратилась, но процесс затягивают.