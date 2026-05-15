Обмен "1000 на 1000": в Украине рассказали, кого в первую очередь подали на обмен

Кравцев Сергей
Ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000" является продолжительность пребывания военных в плену. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Обмен пленными. Фото: из открытых источников
Сегодня домой вернулись военные ВСУ, в том числе представители ВМС, Сухопутных войск, ДШУ, ТРО, Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Следует заметить, что кроме солдат и сержантов домой удалось вернуть более полусотни офицеров. Среди уволенных есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.
Отмечается, что самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, а самому старшему – 62 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся первый этап большого обмена "1000 на 1000". Домой вернулись уже 205 украинских военных.
Он отметил, что среди уволенных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и "Азовстале", Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.
