Обмен "1000 на 1000": в Украине рассказали, кого в первую очередь подали на обмен

Ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000" является продолжительность пребывания военных в плену. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Практически все уволенные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были порабощены во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000", — говорится в заявлении.

Сегодня домой вернулись военные ВСУ, в том числе представители ВМС, Сухопутных войск, ДШУ, ТРО, Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Следует заметить, что кроме солдат и сержантов домой удалось вернуть более полусотни офицеров. Среди уволенных есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.

Отмечается, что самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, а самому старшему – 62 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся первый этап большого обмена "1000 на 1000". Домой вернулись уже 205 украинских военных.

"Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", – отметил украинский лидер.

Он отметил, что среди уволенных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и "Азовстале", Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

