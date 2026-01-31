Невтішний прогноз: у Раді відповіли, скільки часу потрібно для відновлення енергопостачання

Енергетикам потрібно від 24 до 36 годин на стабілізацію енергосистеми та відновлення постачання електрики. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі каналу "КИЇВ24" заявив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Блекаут в Україні. Фото: із відкритих джерел

"За прогнозами самих енергетиків, а не чиновників Міненерго, їм потрібно від 24 до 36 годин для стабілізації енергосистеми і відновлення повної генерації АЕС на Півдні, Хмельниччині та Рівненщині", — висловився Нагорняк.

Нардеп зазначив, що, якщо і буде відбуватися відновлення електропостачання, то воно буде з тривалими графіками та переключенням на аварійні графіки.

"Ми розуміємо, що, попри заклики споживати ощадливо, зараз, коли подадуть електроенергію, має запрацювати метро, громадський транспорт, і люди в квартирах вмикатимуть електроприлади. Тому я б не був настільки оптимістичним і не давав людям обіцянки, які виконати не можна", — додав парламентар.

Нагадаємо, в Україні 31 січня стався масштабний блекаут – значна частина країни залишилася без електропостачання.

На ситуацію вже відреагував президент Володимир Зеленський, заслухавши доповіді уряду щодо причин аварії та заходів із стабілізації енергосистеми.

За словами глави держави, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль поінформували про аварійну ситуацію, що виникла з технологічних причин на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Зеленський наголосив, що всі необхідні механізми реагування задіяні, а енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Основне завдання – стабілізувати ситуацію у найкоротші терміни.



