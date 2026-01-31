Неутешительный прогноз: в Раде ответили, сколько времени нужно для возобновления энергоснабжения

Энергетикам требуется от 24 до 36 часов на стабилизацию энергосистемы и восстановление поставок электричества. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" заявил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Блэкаут в Украине. Фото: из открытых источников

"По прогнозам самих энергетиков, а не чиновников Минэнерго, им нужно от 24 до 36 часов для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС на Юге, Хмельнитчине и Ровенщине", — сказал Нагорняк.

Нардеп отметил, что если и будет происходить восстановление электроснабжения, то оно будет с длительными графиками и переключением на аварийные графики.

"Мы понимаем, что, несмотря на призывы потреблять экономно, сейчас, когда подадут электроэнергию, должен заработать метро, общественный транспорт, и люди в квартирах будут включать электроприборы. Поэтому я бы не был настолько оптимистичным и не давал людям обещания, которые выполнить нельзя", — добавил парламентарий.

Напомним, в Украине 31 января произошел масштабный блекаут – значительная часть страны осталась без электроснабжения.

На ситуацию уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заслушав доклады правительства о причинах аварии и мерах по стабилизации энергосистемы.

По словам главы государства, премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмигаль проинформировали об аварийной ситуации, возникшей по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Зеленский подчеркнул, что все необходимые механизмы реагирования задействованы, а энергетики уже производят восстановительные работы. Основная задача – стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.



