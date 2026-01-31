logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Неутешительный прогноз: в Раде ответили, сколько времени нужно для возобновления энергоснабжения
commentss НОВОСТИ Все новости

Неутешительный прогноз: в Раде ответили, сколько времени нужно для возобновления энергоснабжения

Нардеп Нагорняк отметил, что если и будет происходить восстановление электроснабжения, то оно будет с длительными графиками и переключением на аварийные графики

31 января 2026, 13:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Энергетикам требуется от 24 до 36 часов на стабилизацию энергосистемы и восстановление поставок электричества. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" заявил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Неутешительный прогноз: в Раде ответили, сколько времени нужно для возобновления энергоснабжения

Блэкаут в Украине. Фото: из открытых источников

"По прогнозам самих энергетиков, а не чиновников Минэнерго, им нужно от 24 до 36 часов для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС на Юге, Хмельнитчине и Ровенщине", — сказал Нагорняк.

Нардеп отметил, что если и будет происходить восстановление электроснабжения, то оно будет с длительными графиками и переключением на аварийные графики.

"Мы понимаем, что, несмотря на призывы потреблять экономно, сейчас, когда подадут электроэнергию, должен заработать метро, общественный транспорт, и люди в квартирах будут включать электроприборы. Поэтому я бы не был настолько оптимистичным и не давал людям обещания, которые выполнить нельзя", — добавил парламентарий.

Напомним, в Украине 31 января произошел масштабный блекаут – значительная часть страны осталась без электроснабжения.

На ситуацию уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заслушав доклады правительства о причинах аварии и мерах по стабилизации энергосистемы.

По словам главы государства, премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмигаль проинформировали об аварийной ситуации, возникшей по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Зеленский подчеркнул, что все необходимые механизмы реагирования задействованы, а энергетики уже производят восстановительные работы. Основная задача – стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости