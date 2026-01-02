logo_ukra

BTC/USD

89025

ETH/USD

3027.17

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Найбільший НПЗ Індії ухвалив нове рішення щодо імпорту російської нафти
commentss НОВИНИ Всі новини

Найбільший НПЗ Індії ухвалив нове рішення щодо імпорту російської нафти

Bloomberg пише про те, що найбільший НПЗ Індії відновив імпорт російської нафти

2 січня 2026, 10:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, зараз прямують до найбільшого нафтопереробного заводу Індії Reliance. Судна мають доставити свої вантажі на початку цього місяця. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Найбільший НПЗ Індії ухвалив нове рішення щодо імпорту російської нафти

Постачання нафти з РФ. Фото: з відкритих джерел

Агентство зазначає завод Reliance Industries Ltd. на західному узбережжі Індії відновив закупівлю російської нафти після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти найбільших нафтових компаній Росії.

Судна, завантажені майже 2,2 млн. барелів нафти Urals, зараз прямують до величезного комплексу Джамнагар і, за даними аналітичної компанії Kpler, повинні доставити свої вантажі на початку цього місяця.

Зазначається, що російську сиру нафту буде перероблено на паливо для внутрішнього використання, а не для експорту.

Як повідомляло Bloomberg минулого тижня, Reliance припинила закупівлю російської нафти після того, як США внесли до чорного списку "Роснефть" і "Лукойл", але почала закуповувати в інших постачальників.

Раніше "Роснефть" була найбільшим постачальником російської нафти для індійського нафтопереробного заводу, що було підкріплено терміновою угодою про постачання 500 тисяч барелів на день.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Болгарія може зіткнутися з паливною кризою через санкції США проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть", які набудуть чинності 21 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Також видання "Коментарі" повідомляло – імпорт російської нафти до Індії у грудні, за оцінками трейдерів та джерел у нафтопереробній галузі, перевищить 1 млн барелів на добу, незважаючи на очікування різкого зниження постачання на тлі санкцій США. Про це повідомляє агентство Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-02/tankers-laden-with-russian-oil-sail-toward-reliance-refinery?srnd=homepage-europe
Теги:

Новини

Всі новини