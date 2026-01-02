Найбільший НПЗ Індії ухвалив нове рішення щодо імпорту російської нафти

Танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, зараз прямують до найбільшого нафтопереробного заводу Індії Reliance. Судна мають доставити свої вантажі на початку цього місяця. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Постачання нафти з РФ. Фото: з відкритих джерел

Агентство зазначає завод Reliance Industries Ltd. на західному узбережжі Індії відновив закупівлю російської нафти після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти найбільших нафтових компаній Росії.

Судна, завантажені майже 2,2 млн. барелів нафти Urals, зараз прямують до величезного комплексу Джамнагар і, за даними аналітичної компанії Kpler, повинні доставити свої вантажі на початку цього місяця.

Зазначається, що російську сиру нафту буде перероблено на паливо для внутрішнього використання, а не для експорту.

Як повідомляло Bloomberg минулого тижня, Reliance припинила закупівлю російської нафти після того, як США внесли до чорного списку "Роснефть" і "Лукойл", але почала закуповувати в інших постачальників.

Раніше "Роснефть" була найбільшим постачальником російської нафти для індійського нафтопереробного заводу, що було підкріплено терміновою угодою про постачання 500 тисяч барелів на день.

