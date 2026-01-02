logo

Главная Новости Общество события Крупнейший НПЗ Индии принял новое решение по импорту российской нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

Крупнейший НПЗ Индии принял новое решение по импорту российской нефти

Bloomberg пишет о том, что крупнейший НПЗ Индии возобновил импорт российской нефти

2 января 2026, 10:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Танкеры, загруженные почти 2,2 млн баррелей российской нефти Urals, сейчас направляются к крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Индии Reliance. Суда должны доставить свои грузы в начале этого месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Крупнейший НПЗ Индии принял новое решение по импорту российской нефти

Поставки нефти из РФ. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, завод Reliance Industries Ltd. на западном побережье Индии возобновил закупки российской нефти после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России.

Суда, загруженные почти 2,2 млн баррелей нефти Urals, сейчас направляются к огромному комплексу Джамнагар и, по данным аналитической компании Kpler, должны доставить свои грузы в начале этого месяца.

Отмечается, что российская сырая нефть будет переработана на топливо для внутреннего использования, а не для экспорта.

Как сообщало Bloomberg на прошлой неделе, Reliance прекратила закупки российской нефти после того, как США внесли в черный список "Роснефть" и "Лукойл", но начала закупать у других поставщиков.

Ранее "Роснефть" была крупнейшим поставщиком российской нефти для индийского нефтеперерабатывающего завода, что было подкреплено срочным соглашением о поставках 500 тысяч баррелей в день.

Читайте также на портале "Комментарии" - Болгария может столкнуться с топливным кризисом из-за санкций США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", которые вступят в силу 21 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Также издание "Комментарии" сообщало – импорт российской нефти в Индию в декабре, по оценкам трейдеров и источников в нефтеперерабатывающей отрасли, превысит 1 млн баррелей в сутки, несмотря на ожидания резкого снижения поставок на фоне санкций США. Об этом сообщает агентство Reuters.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-02/tankers-laden-with-russian-oil-sail-toward-reliance-refinery?srnd=homepage-europe
