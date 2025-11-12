Без горючего за месяц: Болгарии грозит энергетический коллапс

Рубрики
Болгария может столкнуться с топливным кризисом из-за будущих санкций США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", которые вступят в силу 21 ноября. Об этом сообщает Reuters.
Болгария может остаться без бензина
Запасов бензина в стране хватит ориентировочно на 35 дней, а дизельного горючего – на 50. Главная причина риска – доминирование "Лукойла", контролирующего крупнейший в Болгарии нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, большинство нефтехранилищ и трубопроводную инфраструктуру, фактически имея монопольное влияние на рынок.
Ситуацию усугубляет то, что часть запасов сырой нефти и около половины готовых нефтепродуктов хранятся за пределами страны — в государствах ЕС. Их нужно успеть доставить в Болгарию до момента введения санкций во избежание дефицита.
Правительство уже работает над механизмом, позволяющим временно перехватить контроль над НПЗ в Бургасе и в дальнейшем продать его новому владельцу, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от российского бизнеса.