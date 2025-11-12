Болгария может столкнуться с топливным кризисом из-за будущих санкций США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", которые вступят в силу 21 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Болгария может остаться без бензина

Запасов бензина в стране хватит ориентировочно на 35 дней, а дизельного горючего – на 50. Главная причина риска – доминирование "Лукойла", контролирующего крупнейший в Болгарии нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, большинство нефтехранилищ и трубопроводную инфраструктуру, фактически имея монопольное влияние на рынок.

Ситуацию усугубляет то, что часть запасов сырой нефти и около половины готовых нефтепродуктов хранятся за пределами страны — в государствах ЕС. Их нужно успеть доставить в Болгарию до момента введения санкций во избежание дефицита.

Правительство уже работает над механизмом, позволяющим временно перехватить контроль над НПЗ в Бургасе и в дальнейшем продать его новому владельцу, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от российского бизнеса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант сил обороны с позывным "Алекс" предупредил о набирающей обороты серьезной эскалации на Гуляйпольском направлении и уже выводящей проблему за пределы скрываемого. По его словам, о слабых местах в этом участке фронта говорили еще раньше — но реагировать начали только тогда, когда ситуация стала слишком критичной.

Он напомнил, что еще в 2024 году, во время первых попыток противника продвинуться в сторону Великой Новоселки, было очевидно: врагу проще обойти наши укрепления, чем атаковать их в лоб. Именно через Гуляйполе противник находит путь обхода обороны, что позволяет ему продвигаться без более широкого применения сил и техники.

