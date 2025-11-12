Без пального за місяць: Болгарії загрожує енергетичний колапс

Болгарія може зіткнутися з паливною кризою через майбутні санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснефть", які набудуть чинності 21 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Болгарія може залишитися без пального

Запасів бензину в країні вистачить орієнтовно на 35 днів, а дизельного пального — на 50. Головна причина ризику — домінування "Лукойлу", який контролює найбільший у Болгарії нафтопереробний завод у Бургасі, більшість нафтосховищ і трубопровідну інфраструктуру, фактично маючи монопольний вплив на ринок.

Ситуацію ускладнює те, що частина запасів сирої нафти та близько половини готових нафтопродуктів зберігаються за межами країни — у державах ЄС. Їх потрібно встигнути доставити до Болгарії до моменту запровадження санкцій, аби уникнути дефіциту.

Уряд уже працює над механізмом, який дозволить тимчасово перехопити контроль над НПЗ у Бургасі та в подальшому продати його новому власнику, щоб зменшити енергетичну залежність від російського бізнесу.

