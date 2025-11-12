logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Без пального за місяць: Болгарії загрожує енергетичний колапс
commentss НОВИНИ Всі новини

Без пального за місяць: Болгарії загрожує енергетичний колапс

Болгарія ризикує залишитися без пального через санкції США проти «Лукойлу» та «Роснефти», які набудуть чинності 21 листопада

12 листопада 2025, 00:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Болгарія може зіткнутися з паливною кризою через майбутні санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснефть", які набудуть чинності 21 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Без пального за місяць: Болгарії загрожує енергетичний колапс

Болгарія може залишитися без пального

Запасів бензину в країні вистачить орієнтовно на 35 днів, а дизельного пального — на 50. Головна причина ризику — домінування "Лукойлу", який контролює найбільший у Болгарії нафтопереробний завод у Бургасі, більшість нафтосховищ і трубопровідну інфраструктуру, фактично маючи монопольний вплив на ринок.

Ситуацію ускладнює те, що частина запасів сирої нафти та близько половини готових нафтопродуктів зберігаються за межами країни — у державах ЄС. Їх потрібно встигнути доставити до Болгарії до моменту запровадження санкцій, аби уникнути дефіциту.

Уряд уже працює над механізмом, який дозволить тимчасово перехопити контроль над НПЗ у Бургасі та в подальшому продати його новому власнику, щоб зменшити енергетичну залежність від російського бізнесу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант сил оборони з позивним "Алекс" попередив про серйозну ескалацію на Гуляйпільському напрямку, яка набирає обертів і вже виводить проблему за межі приховуваного. За його словами, про слабкі місця в цій ділянці фронту говорили ще раніше — але реагувати почали тільки тоді, коли ситуація стала надто критичною.
Він нагадав, що ще у 2024 році, під час перших спроб противника просунутися в бік Великої Новосілки, було очевидно: ворогу простіше обійти наші укріплення, ніж атакувати їх у лоб. Саме через Гуляйполе противник знаходить шлях обходу оборони, що дозволяє йому просуватися без ширшого застосування сил і техніки.



Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/bulgaria-has-one-month-gasoline-supplies-us-sanctions-loom-state-reserve-agency-2025-11-11/
