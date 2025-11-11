Військовий «Алекс» шокував заявою про Запорізький напрямок

Старший лейтенант сил оборони з позивним "Алекс" попередив про серйозну ескалацію на Гуляйпільському напрямку, яка набирає обертів і вже виводить проблему за межі приховуваного. За його словами, про слабкі місця в цій ділянці фронту говорили ще раніше — але реагувати почали тільки тоді, коли ситуація стала надто критичною.

Катастрофа на Запорізькому напрямку

Він нагадав, що ще у 2024 році, під час перших спроб противника просунутися в бік Великої Новосілки, було очевидно: ворогу простіше обійти наші укріплення, ніж атакувати їх у лоб. Саме через Гуляйполе противник знаходить шлях обходу оборони, що дозволяє йому просуватися без ширшого застосування сил і техніки.

"Якщо так триватиме — наслідки будуть погані", — попереджає "Алекс", додаючи, що проблема не в "геніальних" маневрах противника, а у внутрішніх прорахунках та організаційних слабкостях, які дають ворогу простий шлях для обходу наших позицій.

