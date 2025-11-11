logo_ukra

Військовий «Алекс» шокував заявою про Запорізький напрямок

Гуляйпільський напрямок під загрозою: старший лейтенант «Алекс» б’є на сполох

11 листопада 2025, 23:49
Автор:
Ткачова Марія

Старший лейтенант сил оборони з позивним "Алекс" попередив про серйозну ескалацію на Гуляйпільському напрямку, яка набирає обертів і вже виводить проблему за межі приховуваного. За його словами, про слабкі місця в цій ділянці фронту говорили ще раніше — але реагувати почали тільки тоді, коли ситуація стала надто критичною.

Військовий «Алекс» шокував заявою про Запорізький напрямок

Катастрофа на Запорізькому напрямку

Він нагадав, що ще у 2024 році, під час перших спроб противника просунутися в бік Великої Новосілки, було очевидно: ворогу простіше обійти наші укріплення, ніж атакувати їх у лоб. Саме через Гуляйполе противник знаходить шлях обходу оборони, що дозволяє йому просуватися без ширшого застосування сил і техніки.

"Якщо так триватиме — наслідки будуть погані", — попереджає "Алекс", додаючи, що проблема не в "геніальних" маневрах противника, а у внутрішніх прорахунках та організаційних слабкостях, які дають ворогу простий шлях для обходу наших позицій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Німеччині зафіксували рекордну кількість появ невідомих безпілотників — понад тисячу інцидентів за рік. За даними The Wall Street Journal, німецькі спецслужби фіксують у середньому по три випадки на день.
Через різке зростання активності звіти про польоти невідомих дронів тепер публікують кожні два тижні — раніше це робили лише раз на квартал. У сусідніх країнах ситуація також загострюється: у Бельгії неодноразово призупиняли роботу аеропортів Брюсселя та Льєжа, а військовим дозволили збивати дрони, якщо це можна зробити без ризику. У Швеції через подібні інциденти також тимчасово зупиняли авіаперельоти.



Джерело: https://t.me/officer_33/6445
