Военный "Алекс" шокировал заявлением о Запорожском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный "Алекс" шокировал заявлением о Запорожском направлении

Гуляйпольское направление под угрозой: старший лейтенант «Алекс» бьет тревогу

11 ноября 2025, 23:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант сил обороны с позывным "Алекс" предупредил о набирающей обороты серьезной эскалации на Гуляйпольском направлении и уже выводит проблему за пределы скрываемого. По его словам, о слабых местах в этом участке фронта говорили еще раньше — но реагировать начали только тогда, когда ситуация стала слишком критичной.

Военный "Алекс" шокировал заявлением о Запорожском направлении

Катастрофа на Запорожском направлении

Он напомнил, что еще в 2024 году, во время первых попыток противника продвинуться в сторону Великой Новоселки, было очевидно: врагу проще обойти наши укрепления, чем атаковать их в лоб. Именно через Гуляйполе противник находит путь обхода обороны, что позволяет ему продвигаться без более широкого применения сил и техники.

"Если будет так продолжаться — последствия будут плохие", — предупреждает "Алекс", добавляя, что проблема не в "гениальных" маневрах противника, а во внутренних просчетах и организационных слабостях, которые дают врагу простой путь для обхода наших позиций.

Источник: https://t.me/officer_33/6445
