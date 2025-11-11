Старший лейтенант сил обороны с позывным "Алекс" предупредил о набирающей обороты серьезной эскалации на Гуляйпольском направлении и уже выводит проблему за пределы скрываемого. По его словам, о слабых местах в этом участке фронта говорили еще раньше — но реагировать начали только тогда, когда ситуация стала слишком критичной.

Катастрофа на Запорожском направлении

Он напомнил, что еще в 2024 году, во время первых попыток противника продвинуться в сторону Великой Новоселки, было очевидно: врагу проще обойти наши укрепления, чем атаковать их в лоб. Именно через Гуляйполе противник находит путь обхода обороны, что позволяет ему продвигаться без более широкого применения сил и техники.

"Если будет так продолжаться — последствия будут плохие", — предупреждает "Алекс", добавляя, что проблема не в "гениальных" маневрах противника, а во внутренних просчетах и организационных слабостях, которые дают врагу простой путь для обхода наших позиций.

