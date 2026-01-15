logo_ukra

Головна Новини Суспільство події «Навіщо вона»: співвласник «Нової пошти» зробив різку заяву про комендантську годину
commentss НОВИНИ Всі новини

«Навіщо вона»: співвласник «Нової пошти» зробив різку заяву про комендантську годину

Володимир Поперешнюк вважає, що комендантську годину потрібно або скасувати, або пояснити, навіщо вона

15 січня 2026, 21:13
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На тлі заяв президента Володимира Зеленського про необхідність переглянути правила комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетиці, український бізнес заявляє про сумнівну доцільність таких обмежень. 

«Навіщо вона»: співвласник «Нової пошти» зробив різку заяву про комендантську годину

Володимир Поперешнюк. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, до дискусії доєднався співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк. 

У Facebook він написав, що комендантську годину потрібно або взагалі скасувати, або ж експертно пояснити, "навіщо вона, як посилює обороноздатність країни і яким чином впливає на безпеку людей".

"Бо обмеження пересування людей, машин та вантажів точно мають негативний вплив на економіку. А відтак і на обороноздатність. Буду вдячний за аргументи на користь комендантської години", — зазначив підприємець.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський доручив переглянути правила для комендантської години в Україні. На час надзвичайної ситуації в енергетиці, обмеження можуть відмінити для частини міст та громад. Про це глава держави заявив у відеозверненні. Йдеться про ті міста, села та селища, де прибрати комендантську годину дозволяє безпекова ситуація.

За словами Зеленського, урядовці мають представити відповідні пропозиції, щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.

Видання "Коментарі" також писало, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в українській енергетиці. Окрему увагу приділили ситуації в Києві.  Буде утворено штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно. 

Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це президент повідомив у соцмережах.  Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах та вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля. 



Джерело: https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk
