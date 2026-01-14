В Україні вводять режим надзвичайної ситуації: екстрені рішення Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в українській енергетиці. Окрему увагу приділили ситуації в Києві.

Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці. Фото: з відкритих джерел

Буде утворено штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це президент повідомив у соцмережах.

Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах та вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

"Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення. Дякую всім, хто залучений і працює на сто відсотків ефективно", — зазначив Зеленський.

Уряд має максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Окрім того, на час такої ситуації Кабмін забезпечить максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Окрім того, президент доручив працювати над збільшенням обсягу імпорту електрики в Україну. Ухвалено також рішення щодо комендантської години.

"Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", — зазначив Зеленський.

Серед іншого, в Києві слід збільшити кількість Пунктів незламності та перевірити наявні.

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації. Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни. Слава Україні!" — наголосив президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", Дениса Шмигаля з другої спроби призначили першим віцепрем’єр-міністром – міністром енергетики. Перед голосуванням він виступив перед народними депутатами та повідомив про критичний стан енергетики, яку йому доведеться очолити.