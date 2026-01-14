logo

В Украине вводят режим чрезвычайной ситуации: экстренные решения Зеленского


В Украине вводят режим чрезвычайной ситуации: экстренные решения Зеленского

В период чрезвычайной ситуации могут пересмотреть решение о комендантском часе

14 января 2026, 19:59
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский провел совещание по поводу чрезвычайных обстоятельств в украинской энергетике. Отдельное внимание было уделено ситуации в Киеве.

В Украине вводят режим чрезвычайной ситуации: экстренные решения Зеленского

Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике. Фото: из открытых источников

Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом президент сообщил в соцсетях.

Руководителем работ по поддержке людей и громад в таких условиях и решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Последствия российских ударов и ухудшение погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы нуждаются в срочном решении. Благодарю всех, кто привлечен и работает на сто процентов эффективно", — отметил Зеленский.

Правительство должно максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кроме того, на время такой ситуации Кабмин обеспечит максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Кроме того, президент поручил работать над увеличением объема импорта электричества в Украину. Принято также решение о комендантском часе.

"Поручил правительству подготовить пересмотр правил по комендантскому часу на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме", — отметил Зеленский.

Среди прочего, в Киеве следует увеличить количество Пунктов несокрушимости и проверить имеющиеся.

"Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации. Важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местных властей работали сейчас слаженно, скоординированно. От результатов каждого зависит общий результат всей страны. Слава Украине!" – подчеркнул президент.

Как сообщал портал "Комментарии", Дениса Шмыгаля со второй попытки назначили первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Перед голосованием он выступил перед народными депутатами и сообщил о критическом состоянии энергетики, которую ему придется возглавить.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17645
