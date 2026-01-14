logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Зеленський зробив важливу заяву про комендантську годину
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив важливу заяву про комендантську годину

Комендантську годину можуть відмінити там, де дозволяє безпекова ситуація

14 січня 2026, 20:18
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Президент Володимир Зеленський доручив переглянути правила для комендантської години в Україні.

Зеленський зробив важливу заяву про комендантську годину

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

На час надзвичайної ситуації в енергетиці, обмеження можуть відмінити для частини міст та громад. Про це глава держави заявив у відеозверненні. 

Йдеться про ті міста, села та селища, де прибрати комендантську годину дозволяє безпекова ситуація.

"Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально. Я хочу окремо подякувати всім енергетичним компаніям, обласній та місцевій владі, усім, хто готовий працювати разом із нами – з державними інституціями. Згуртованість повинна бути максимальною заради спільних результатів", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в українській енергетиці. Окрему увагу приділили ситуації в Києві. 

Буде утворено штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це президент повідомив у соцмережах.  Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах та вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля. 

Уряд має максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Окрім того, на час такої ситуації Кабмін забезпечить максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.  Окрім того, президент доручив працювати над збільшенням обсягу імпорту електрики в Україну. 



Джерело: https://www.president.gov.ua/
