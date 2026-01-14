logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Зеленский сделал важное заявление о комендантском часе
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал важное заявление о комендантском часе

Комендантский час могут отменить там, где разрешает ситуация безопасности

14 января 2026, 20:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа в Украине.

Зеленский сделал важное заявление о комендантском часе

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

На время чрезвычайной ситуации в энергетике ограничения могут отменить для части городов и громад. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

Речь идет о тех городах, селах и поселках, где убрать комендантский час позволяет ситуация с безопасностью.

"Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально. Я хочу отдельно поблагодарить все энергетические компании, областные и местные власти, всех, кто готов работать вместе с нами – с государственными институтами. Сплоченность должна быть максимальной ради общих результатов", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский провел совещание по поводу чрезвычайных обстоятельств в украинской энергетике. Отдельное внимание было уделено ситуации в Киеве.

Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом президент сообщил в соцсетях. Руководителем работ по поддержке людей и громад в таких условиях и решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Правительство должно максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кроме того, на время такой ситуации Кабмин обеспечит максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Кроме того, президент поручил работать над увеличением объема импорта электричества в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/
Теги:

Новости

Все новости