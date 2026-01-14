Зеленский сделал важное заявление о комендантском часе



















Президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа в Украине.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

На время чрезвычайной ситуации в энергетике ограничения могут отменить для части городов и громад. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

Речь идет о тех городах, селах и поселках, где убрать комендантский час позволяет ситуация с безопасностью.

"Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально. Я хочу отдельно поблагодарить все энергетические компании, областные и местные власти, всех, кто готов работать вместе с нами – с государственными институтами. Сплоченность должна быть максимальной ради общих результатов", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский провел совещание по поводу чрезвычайных обстоятельств в украинской энергетике. Отдельное внимание было уделено ситуации в Киеве.

Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом президент сообщил в соцсетях. Руководителем работ по поддержке людей и громад в таких условиях и решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Правительство должно максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кроме того, на время такой ситуации Кабмин обеспечит максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Кроме того, президент поручил работать над увеличением объема импорта электричества в Украину.