«Зачем он»: совладелец «Новой почты» сделал резкое заявление о комендантском часе

На фоне заявлений президента Владимира Зеленского о необходимости пересмотреть правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в энергетике, украинский бизнес заявляет о сомнительной целесообразности таких ограничений.

Владимир Поперешнюк. Фото: из открытых источников

В частности, к дискуссии присоединился совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

В Facebook он написал, что комендантский час нужно или вообще отменить, или экспертно объяснить, "зачем он, как усиливает обороноспособность страны и каким образом влияет на безопасность людей".

"Ибо ограничения передвижения людей, машин и грузов точно оказывают негативное влияние на экономику. Следовательно и на обороноспособность. Буду признателен за аргументы в пользу комендантского часа", — отметил предприниматель.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа в Украине. На время чрезвычайной ситуации в энергетике ограничения могут отменить для части городов и общин. Об этом глава государства заявил в видеообращении. Речь идет о тех городах, селах и поселках, где убрать комендантский час позволяет ситуация с безопасностью.

По словам Зеленского, члены правительства должны представить соответствующие предложения, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Владимир Зеленский провел совещание по поводу чрезвычайных обстоятельств в украинской энергетике. Отдельное внимание было уделено ситуации в Киеве. Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно.

В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом президент сообщил в соцсетях. Руководителем работ по поддержке людей и громад в таких условиях и решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.