Нас чекає щось страшне в енергетиці: які три варіанти

Протягом останніх 12 годин всі важливі державні відомства і їх віп-спікери розповіли про те, що потрібно запасатися водою і, що нас чекає щось страшне в енергетиці. Про це розповів політолог Вадим Денисенко, проаналізувавши подібні меседжі.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Вадим Денисенко зауважує, що з цього можна зробити два висновки.

"Перший висновок: справді, ситуація сала критичною і ми стоїмо на порозі каскадних відключень і масових блекаутів. Другий: нас чекає щось "цікаве" на переговорах, які анонсовані, як переговори про енергетичне перемирʼя. Але, при цьому, Трамп заявив, що з Україною погоджено всі пункти мирної угоди", – зазначив експерт.

Він додає, щоправда є ще третій варіант, який полягає у тому, що не буде ні першого ні другого.

Читайте також на порталі "Коментарі" - ситуація з електропостачанням в Україні, і, зокрема, в Миколаївській області, залишається складною та може погіршитися найближчим часом. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, прогноз щодо електрики є несприятливим, тому громадам необхідно заздалегідь готуватися до можливого погіршення ситуації. Відповідне попередження Кім опублікував у соцмережі Threads, закликавши місцеву владу орієнтуватися на "поганий сценарій".

Глава області наголосив, що блокування доріг чи інші подібні дії не допоможуть стабілізувати енергопостачання. Натомість він рекомендував громадам активно подавати заявки на отримання генераторів, зокрема для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв'язку.

Також портал "Коментарі" — в енергосистемі змінився підхід до графіків відключення світла і в тих регіонах, де вони діють, відключення можуть досягати більшої частини доби. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.