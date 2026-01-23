Нам предстоит что-то страшное в энергетике: какие три варианта

В последние 12 часов все важные государственные ведомства и их вип-спикеры рассказали о том, что нужно запасаться водой и, что нас ждет что-то страшное в энергетике. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко, проанализировав подобные месседжи.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Вадим Денисенко отмечает, что из этого можно сделать два вывода.

"Первый вывод: действительно ситуация сала критической и мы стоим на пороге каскадных отключений и массовых блекаутов. Второй: нас ждет что-то "интересное" на анонсированных переговорах, как переговоры об энергетическом перемирии. Но при этом Трамп заявил, что с Украиной согласованы все пункты мирного соглашения", – отметил эксперт.

Он добавляет, правда есть еще третий вариант, заключающийся в том, что не будет ни первого, ни второго.

Читайте на портале "Комментарии" — ситуация с электроснабжением в Украине, и, в частности, в Николаевской области, остается сложной и может ухудшиться в ближайшее время. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, прогноз по электричеству неблагоприятный, поэтому общинам необходимо заранее готовиться к возможному ухудшению ситуации. Соответствующее предупреждение Ким опубликовал в соцсети Threads, призвав местные власти ориентироваться на "плохой сценарий".

Глава области подчеркнул, что блокировка дорог или другие подобные действия не помогут стабилизировать энергоснабжение. Он рекомендовал общинам активно подавать заявки на получение генераторов, в частности для обеспечения бесперебойной работы базовых станций мобильной связи.

Также портал "Комментарии" – в энергосистеме изменился подход к графикам отключения света и в тех регионах, где они действуют, отключения могут достигать большей части суток. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.