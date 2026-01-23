logo_ukra

Погано, але буде ще гірше: який сценарій зі світлом прогнозують Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Погано, але буде ще гірше: який сценарій зі світлом прогнозують Україні

Віталій Кім закликав готуватися до гіршого сценарію та не піддаватися паніці через повідомлення про блекаут

23 січня 2026, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуація з електропостачанням в Україні, і, зокрема, в Миколаївській області, залишається складною та може погіршитися найближчим часом. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Погано, але буде ще гірше: який сценарій зі світлом прогнозують Україні

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

За його словами, прогноз щодо електрики є несприятливим, тому громадам необхідно заздалегідь готуватися до можливого погіршення ситуації. Відповідне попередження Кім опублікував у соцмережі Threads, закликавши місцеву владу орієнтуватися на "поганий сценарій".

Глава області наголосив, що блокування доріг чи інші подібні дії не допоможуть стабілізувати енергопостачання. Натомість він рекомендував громадам активно подавати заявки на отримання генераторів, зокрема для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв'язку.

У своєму Telegram-каналі Віталій Кім емоційно охарактеризував те, що відбувається, як "повний кошмар зі світлом", зазначивши, що регіон не зазнав нових поразок енергетичної інфраструктури. Незважаючи на те, що підприємства імпортують електроенергію, а когенераційні установки продовжують працювати, проблема з електропостачанням зберігається і мешканці змушені мерзнути.

Пізніше глава ОВА записав відеозвернення, в якому спростував інформацію про нібито повний блекаут у регіоні. За його словами, електроенергія подається приблизно у 25-30% населених пунктів області згідно з графіками, проте якість напруги залишається низькою.

Причиною Кім назвав перевантаженість обладнання, насамперед транзитного. Він повідомив, що найближчими днями планується додаткове підключення альтернативної енергетики та когенерації. За оцінкою голови області, стабілізація можлива, проте жителям слід запастися терпінням та бути готовими до тимчасових труднощів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – змінився підхід до графіків: енергетики розповіли, скільки може не бути світла у будинках українців.



