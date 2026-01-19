Изменился подход к графикам: энергетики рассказали, сколько может не быть света в домах украинцев

В энергосистеме изменился подход к графикам отключения света и в тех регионах, где они действуют, отключения могут достигать большей части суток. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

Гендиректор Yasno отметил, что сейчас Днепр и Днепропетровская область живут по графику отключений света. В то же время это не тот график, к которому привыкли.

Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей.

"Максимальные интервалы 7 часов без света/3,5 часа со светом сейчас неактуальны. График вероятных отключений — неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов. Это текущая реальность", – прокомментировал Коваленко.

При этом он не смог спрогнозировать, когда ситуация в энергосистеме станет лучше, ссылаясь на обстрелы как главный фактор.

министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел рабочую встречу с правлением НЭК "Укрэнерго", в ходе которой обсуждали срочные задачи для стабильного функционирования энергосистемы. По словам Шмыгаля, приоритетом является усиление возможностей импорта электроэнергии, особенно через межгосударственные интерконнекторы на границах со странами ЕС. Министр подчеркнул, что ожидает скорейшего внедрения этих решений для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии.

Одним из ключевых направлений есть усовершенствование передачи электроэнергии из западных областей на восток Украины. Это позволит эффективно использовать как сгенерированную, так и импортируемую электроэнергию именно в тех регионах, где она нужна больше всего. Для этого предусмотрены ремонтные работы и строительство сетей, что позволит уменьшить продолжительность отключений в наиболее проблемных зонах.



