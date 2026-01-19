В Кабмине кардинально изменили прогноз отключений света: к чему теперь готовиться украинцам

Министр энергетики Украины Денис Шмигаль провел рабочую встречу с правлением НЭК "Укрэнерго", в ходе которой обсуждали срочные задачи для стабильного функционирования энергосистемы. По словам Шмыгаля, приоритетом является усиление возможностей импорта электроэнергии, особенно через межгосударственные интерконнекторы на границах со странами ЕС. Министр подчеркнул, что ожидает скорейшего внедрения этих решений для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии.

Фото: из открытых источников

Одним из ключевых направлений есть усовершенствование передачи электроэнергии из западных областей на восток Украины. Это позволит эффективно использовать как сгенерированную, так и импортируемую электроэнергию именно в тех регионах, где она нужна больше всего. Для этого предусмотрены ремонтные работы и строительство сетей, что позволит уменьшить продолжительность отключений в наиболее проблемных зонах.

Еще одной важной задачей является упрощение бюрократических процедур и сокращение объема отчетности. Уже внедренные цифровые программы позволяют ускорить принятие антикризисных решений, что особенно актуально во время военного положения и постоянных атак на энергетические объекты.

Министр подчеркнул необходимость совместной работы с Государственной специальной службой транспорта по оперативному ремонту и восстановлению электросетей и подстанций в районах, приближенных к линии фронта. Также планируется дополнительная защита критической инфраструктуры как физическими укрытиями, так и средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Кроме того, особое внимание уделяется подключению распределенной генерации – когенерационных установок и больших генераторов. Шмигаль подчеркнул, что энергосистема должна быть готова оперативно вводить альтернативные источники электроэнергии, особенно в регионах с высоким дефицитом мощностей.

Как уже писали "Комментарии", Украина оказалась под угрозой потерять важный финансовый ресурс из-за несвоевременного включения в новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Критически необходимые средства, предназначенные для финансирования социальных выплат, пенсий и поддержки Вооруженных Сил в первом квартале 2026 года, пока могут не поступить вовремя, заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.