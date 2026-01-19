У Кабміні кардинально змінили прогноз відключень світла: до чого тепер готуватися українцям

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів робочу зустріч із правлінням НЕК "Укренерго", під час якої обговорювали нагальні завдання для стабільного функціонування енергосистеми. За словами Шмигаля, пріоритетом є посилення можливостей імпорту електроенергії, особливо через міждержавні інтерконектори на кордонах із країнами ЄС. Міністр наголосив, що очікує на швидке впровадження цих рішень для забезпечення безперебійного постачання електроенергії.

Фото: з відкритих джерел

Одним із ключових напрямів є вдосконалення передачі електроенергії з західних областей на схід України. Це дозволить ефективно використовувати як згенеровану, так і імпортовану електроенергію саме у тих регіонах, де вона потрібна найбільше. Для цього передбачено ремонтні роботи та розбудову мереж, що дозволить зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних зонах.

Ще одним важливим завданням є спрощення бюрократичних процедур і скорочення обсягу звітності. Уже впроваджені цифрові програми дозволяють пришвидшити прийняття антикризових рішень, що особливо актуально під час воєнного стану та постійних атак на енергетичні об’єкти.

Міністр підкреслив необхідність спільної роботи з Державною спеціальною службою транспорту для оперативного ремонту та відновлення електромереж і підстанцій у районах, наближених до лінії фронту. Також планується додатковий захист критичної інфраструктури: як фізичними укриттями, так і засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Крім того, особлива увага приділяється підключенню розподіленої генерації — когенераційних установок та великих генераторів. Шмигаль наголосив, що енергосистема має бути готова оперативно вводити альтернативні джерела електроенергії, особливо у регіонах з високим дефіцитом потужностей.

