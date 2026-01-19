Змінився підхід до графіків: енергетики розповіли, скільки може не бути світла у будинках українців

В енергосистемі змінився підхід до графіків відключення світла і в тих регіонах, де вони діють, відключення можуть досягати більшої частини доби. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Гендиректор Yasno зазначив, що зараз Дніпро та Дніпропетровська область живуть за графіком відключень світла. Водночас це не той графік, до якого звикли.

Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то зараз країна починає жити у графіках у 4,5-5 черг.

"Максимальні інтервали 7 годин без світла/3,5 години зі світлом зараз неактуальні. Графік ймовірних відключень – неактуальний. При обмеженнях у 5 черг із 6 відключення можуть тривати більше 16 годин. Це поточна реальність", – прокоментував Коваленко.

При цьому він не зміг спрогнозувати, коли ситуація в енергосистемі стане кращою, посилаючись на обстріл як головний фактор.

Читайте також на порталі "Коментарі" – міністр енергетики України Денис Шмигаль провів робочу зустріч із правлінням НЕК "Укренерго", під час якої обговорювалися термінові завдання для стабільного функціонування енергосистеми. За словами Шмигаля, пріоритетом є посилення можливостей імпорту електроенергії, особливо через міждержавні інтерконектори на кордонах із країнами ЄС. Міністр наголосив, що очікує якнайшвидшого впровадження цих рішень для забезпечення безперебійного постачання електроенергії.

Одним із ключових напрямів є удосконалення передачі електроенергії із західних областей на схід України. Це дозволить ефективно використовувати як згенеровану, так і електроенергію, що імпортується, саме в тих регіонах, де вона потрібна найбільше. Для цього передбачено ремонтні роботи та будівництво мереж, що дозволить зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних зонах.



