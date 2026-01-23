logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Плохо, но будет еще хуже: какой сценарий по свету прогнозируют Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Плохо, но будет еще хуже: какой сценарий по свету прогнозируют Украине

Виталий Ким призвал готовиться к худшему сценарию и не поддаваться панике из-за сообщений о блэкауте

23 января 2026, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация с электроснабжением в Украине, и, в частности, в Николаевской области, остается сложной и может ухудшиться в ближайшее время. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Плохо, но будет еще хуже: какой сценарий по свету прогнозируют Украине

Отключение света. Фото: из открытых источников

По его словам, прогноз по электричеству является неблагоприятным, поэтому громадам необходимо заранее готовиться к возможному ухудшению ситуации. Соответствующее предупреждение Ким опубликовал в соцсети Threads, призвав местные власти ориентироваться на "плохой сценарий".

Глава области подчеркнул, что блокирование дорог или другие подобные действия не помогут стабилизировать энергоснабжение. Вместо этого он рекомендовал громадам активно подавать заявки на получение генераторов, в частности для обеспечения бесперебойной работы базовых станций мобильной связи.

В своем Telegram-канале Виталий Ким эмоционально охарактеризовал происходящее как "полный кошмар со светом", отметив, что регион не подвергался новым поражениям энергетической инфраструктуры. Несмотря на то, что предприятия импортируют электроэнергию, а когенерационные установки продолжают работать, проблема с электроснабжением сохраняется, и жители вынуждены мерзнуть.

Позже глава ОВА записал видеообращение, в котором опроверг информацию о якобы полном блэкауте в регионе. По его словам, электроэнергия подается примерно в 25-30% населенных пунктов области согласно графикам, однако качество напряжения остается низким.

Причиной Ким назвал перегруженность оборудования, прежде всего транзитного. Он сообщил, что в ближайшие дни планируется дополнительное подключение альтернативной энергетики и когенерации. По оценке главы области, стабилизация возможна, однако жителям следует запастись терпением и быть готовыми к временным трудностям.

Читайте также на портале "Комментарии" — изменился подход к графикам: энергетики рассказали, сколько может не быть света в домах украинцев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости