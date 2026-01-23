Плохо, но будет еще хуже: какой сценарий по свету прогнозируют Украине

Ситуация с электроснабжением в Украине, и, в частности, в Николаевской области, остается сложной и может ухудшиться в ближайшее время. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Отключение света. Фото: из открытых источников

По его словам, прогноз по электричеству является неблагоприятным, поэтому громадам необходимо заранее готовиться к возможному ухудшению ситуации. Соответствующее предупреждение Ким опубликовал в соцсети Threads, призвав местные власти ориентироваться на "плохой сценарий".

Глава области подчеркнул, что блокирование дорог или другие подобные действия не помогут стабилизировать энергоснабжение. Вместо этого он рекомендовал громадам активно подавать заявки на получение генераторов, в частности для обеспечения бесперебойной работы базовых станций мобильной связи.

В своем Telegram-канале Виталий Ким эмоционально охарактеризовал происходящее как "полный кошмар со светом", отметив, что регион не подвергался новым поражениям энергетической инфраструктуры. Несмотря на то, что предприятия импортируют электроэнергию, а когенерационные установки продолжают работать, проблема с электроснабжением сохраняется, и жители вынуждены мерзнуть.

Позже глава ОВА записал видеообращение, в котором опроверг информацию о якобы полном блэкауте в регионе. По его словам, электроэнергия подается примерно в 25-30% населенных пунктов области согласно графикам, однако качество напряжения остается низким.

Причиной Ким назвал перегруженность оборудования, прежде всего транзитного. Он сообщил, что в ближайшие дни планируется дополнительное подключение альтернативной энергетики и когенерации. По оценке главы области, стабилизация возможна, однако жителям следует запастись терпением и быть готовыми к временным трудностям.

