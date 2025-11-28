НАБУ та САП підтвердили обшуки в Єрмака: західні ЗМІ назвали ймовірну причину

У НАБУ та САП офіційно підтвердили обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Там заявили, що "здійснюють слідчі дії (обшуки)". Вони санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Водночас журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер вважає, що обшуки вдома у Єрмака пов'язані з розслідуванням у справі "Мідас". Про це він написав у мережі Х.

"Мої джерела повідомляють мені, що обшуки в київському будинку Андрія Єрмака, керівника офісу президента Зеленського, пов'язані з розслідуванням "Мідас" – масштабним розслідуванням ймовірного корупційного правопорушення в енергетичному секторі України", — зазначив Міллер.

Як повідомляв портал "Коментарі", вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Зокрема, журналісти "УП" повідомили, що їм вдалося зафіксувати на відео, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Раніше у ЗМІ та від представників українського політикуму поширювалися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" за масштабною корупцією фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП та НАБУ, і це нібито може бути Андрій Єрмак.

Видання "Коментарі" також писало, що Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.