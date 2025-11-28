logo

BTC/USD

90897

ETH/USD

3001.53

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события НАБУ и САП подтвердили обыски в Ермака: западные СМИ назвали вероятную причину
commentss НОВОСТИ Все новости

НАБУ и САП подтвердили обыски в Ермака: западные СМИ назвали вероятную причину

Западные СМИ, ссылаясь на данные собственных источников, сообщили о причинах обысков у руководителя Офиса президента Андрея Ермака

28 ноября 2025, 09:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В НАБУ и САП официально подтвердили обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Там заявили, что "совершают следственные действия (обыски)". Они санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали обещают обнародовать позже.

НАБУ и САП подтвердили обыски в Ермака: западные СМИ назвали вероятную причину

В то же время журналист издания Financial Times Кристофер Миллер считает, что обыски дома у Ермака связаны с расследованием по делу "Мидас". Об этом он написал в сети X.

"Мои источники сообщают мне, что обыски в киевском доме Андрея Ермака, руководителя офиса президента Зеленского, связаны с расследованием "Мидас" — масштабным расследованием вероятного коррупционного правонарушения в энергетическом секторе Украины", — отметил Миллер.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. В частности, журналисты сообщили, что им удалось зафиксировать на видео, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам относительно атак на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.

Издание "Комментарии" также писало, что Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/ChristopherJM
Теги:

Новости

Все новости