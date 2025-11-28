НАБУ и САП подтвердили обыски в Ермака: западные СМИ назвали вероятную причину

В НАБУ и САП официально подтвердили обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Там заявили, что "совершают следственные действия (обыски)". Они санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали обещают обнародовать позже.

В то же время журналист издания Financial Times Кристофер Миллер считает, что обыски дома у Ермака связаны с расследованием по делу "Мидас". Об этом он написал в сети X.

"Мои источники сообщают мне, что обыски в киевском доме Андрея Ермака, руководителя офиса президента Зеленского, связаны с расследованием "Мидас" — масштабным расследованием вероятного коррупционного правонарушения в энергетическом секторе Украины", — отметил Миллер.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. В частности, журналисты сообщили, что им удалось зафиксировать на видео, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее в СМИ и от представителей украинского политикума распространялись сообщения о том, что на так называемых "пленках Миндича" по масштабной коррупции фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам относительно атак на САП и НАБУ, и это якобы может быть Андрей Ермак.

Издание "Комментарии" также писало, что Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана.