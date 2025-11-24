На аукціоні продали найдорожчий предмет з «Титаніка»: скільки заплатили за 18-каратний золотий годинник

Золотий кишеньковий годинник, який продали на аукціоні за рекордні 2,4 млн доларів, належав Ісидору Штраусу — одному з найвідоміших загиблих пасажирів "Титаніка".

Годинник пасажира «Титаніка». Фото: з відкритих джерел

Цей 18-каратний годинник подарували Штраусу ще у 1888 році. Він став найдорожчим предметом, пов’язаним із лайнером, перевищивши попередній рекорд, що становив 2 мільйони доларів. Про це повідомляє The Guardian.

Ісидор Штраус, співвласник торговельної мережі Macy’s, та його дружина Іда були одними з небагатьох пасажирів першого класу, які не покинули судно під час аварії. Штраус відмовився зайняти місце в рятувальній шлюпці раніше за інших чоловіків, а Іда вирішила залишитися з чоловіком до кінця. Їхню самопожертву пізніше Джеймс Кемерон показав у фільмі "Титанік".

Годинник знайшли серед піднятих з морського дна особистих речей та повернули родині.

Аукціонний дім Henry Aldridge & Son отримав загалом 3 млн фунтів від продажу артефактів, пов’язаних з кораблем.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж назвав історію подружжя "взірцем найвищої відданості".

"Ця світова рекордна ціна є свідченням поваги, яку до них відчувають", — зазначив Олдрідж.

