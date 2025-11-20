Золотий унітаз "Америка", який пропонували Трампу, продали на аукціоні Sotheby's

Золотий унітаз "Америка", створений італійським художником Мауріціо Каттеланом, продали на аукціоні Sotheby's за 12,11 млн доларів. Лот, який став однією з найобговорюваніших скульптур сучасного мистецтва, перевищив стартову вартість, що дорівнювала ціні його ваги в золоті — 10 млн доларів.

Золотий унітаз Каттелана. Фото: BBC

Золотий унітаз "Америка" — це повністю функціональна скульптура з 18-каратного золота вагою 100 кг. Вона була вперше виставлена у 2016 році в Музеї Гуггенхайма. Тоді понад 100 тисяч людей вистояли черги, щоб скористатися золотим унітазом, створеним як іронічний коментар до розкоші, влади та американського суспільства споживання.

Також цей унітаз Музей пропонував адміністрації Трампа, однак домовленність не була досягнута.

У 2019 році золотий унітаз знову потрапив у заголовки газет. Інша версія "Америки" була викрадена з Бленгеймського палацу у Великій Британії та досі не знайдена. Проданий на аукціоні унітаз, це єдина версія, що збереглася.

"Зі стартовою ставкою, що дорівнює ціні його золота (близько 10 мільйонів доларів), залишається одне питання: де закінчується цінність і починається іронія?" — йдеться на сторінці Sotheby's.

Покупцем стала американська франшиза Ripley's Believe It or Not!, відома колекціями дивних та ексцентричних предметів, яка віддала за золотий унітаз 12,11 млн доларів.

Творець золотого унітазу Мауріціо Каттелан — це один із найвідоміших сучасних художників, який розпочав кар'єру у 1989 році як самоучка після роботи виробником меблів. Значну популярність митець здобув завдяки провокаційним роботам, зокрема інсталяції "Комік" — це банан, приклеєний скотчем до стіни. Ця робота була продана у 2024 році на аукціоні Sotheby's за 6,24 млн доларів.

