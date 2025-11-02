logo_ukra

Золотий унітаз "Америка" виставлять на аукціон у Нью-Йорку
НОВИНИ

Золотий унітаз "Америка" виставлять на аукціон у Нью-Йорку

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's продадуть 101-кілограмовий золотий унітаз "Америка" Мауріціо Каттелана.

2 листопада 2025, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot

18 листопада в Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's буде проданий золотий унітаз "Америка" роботи італійського митця Мауріціо Каттелана. Скульптура виготовлена зі 101 кг 18-каратного золота, а стартова ціна лоту становитиме близько 10 млн доларів.

Золотий унітаз "Америка" виставлять на аукціон у Нью-Йорку

Золотий унітаз Каттелана. Фото: BBC

За словами Девіда Гальперіна, віцеголови відділу сучасного мистецтва Sotheby's, "Америка" є однією з найвідоміших робіт Каттелана та головним взірцем його творчості. 

"Робота ставить під сумнів найнезручніші питання про мистецтво та систему вірувань, які вважаються священними для інституцій ринку та музею", – пояснив Гальперін.

Sotheby's повідомив, що Каттелан створив три золоті унітази у 2016 році, а робота номер два зараз виставлена ​​на продаж. Її двійник встановили у Музеї Гуггенхайма, де ним скористалися понад 100 000 відвідувачів. Для цього установа залучила спеціального охоронця та сантехніка. 

Крім того, Музей пропонував золотий унітаз адміністрації Трампа замість картини Ван Гога, однак домовленність не була досягнута.

Інший екземпляр золотого унітазу у 2019 році викрали з Бленгеймського палацу в Англії. Двоє чоловіків були визнані винними, один виправданий, а Каттелан назвав подію "однією з найдивніших".

Sotheby's сподівається, що продаж золотого унітазу оживить артринок після успіху банана Каттелана, проданого за 6,2 млн доларів у 2024 році. Гальперін порівняв "Америку" з пісуаром Марселя Дюшана 1917 року, зазначивши, що Каттелан повертає об’єкт до повсякденного контексту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що одну з найдорожчих монет в історії виставлять на продаж на аукціоні.

Також "Коментарі" писали, що на аукціоні продали камінь іншопланетного походження за рекордну суму.



Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/c1j8z6r8zl6o
