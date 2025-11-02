Золотой унитаз "Америка" выставят на аукцион в Нью-Йорке

18 ноября в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's будет продан золотой унитаз "Америка" работы итальянского художника Маурицио Каттелана. Скульптура изготовлена ​​из 101 кг 18-каратного золота, а стартовая цена лота составит около 10 млн. долларов.

Золотой унитаз Каттелана. Фото: BBC

По словам Дэвида Гальперина, вице-головы отдела современного искусства Sotheby's, "Америка" — одна из самых известных работ Каттелана и главный образец его творчества.

"Работа ставит под сомнение самые неудобные вопросы об искусстве и системе верований, которые считаются священными для институтов рынка и музея", – объяснил Гальперин.

Sotheby's сообщил, что Каттелан создал три золотых унитаза в 2016 году, а работа номер два сейчас выставлена ​​на продажу. Ее двойник установили в Музее Гуггенхайма, где им воспользовались более 100 000 посетителей. Для этого учреждение привлекло специального телохранителя и сантехника.

Кроме того, Музей предлагал золотой унитаз администрации Трампа вместо картины Ван Гога, однако договоренность не была достигнута.

Другой экземпляр золотого унитаза в 2019 году был похищен из Бленгеймского дворца в Англии. Двое мужчин были признаны виновными, один оправдан, а Каттелан назвал событие "одним из самых удивительных".

Sotheby's надеется, что продажа золотого унитаза оживит арт-рынок после успеха банана Каттелана, проданного за 6,2 млн долларов в 2024 году. Гальперин сравнил "Америку" с писсуаром Марселя Дюшана в 1917 году, отметив, что Каттелан возвращает объект к повседневному контексту.

