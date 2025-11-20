Золотой унитаз "Америка", который предлагали Трампу, продали на аукционе Sotheby's

Золотой унитаз "Америка", созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, был продан на аукционе Sotheby's за 12,11 млн долларов. Лот, ставший одной из самых обсуждаемых скульптур современного искусства, превысил стартовую стоимость, равную цене его веса в золоте — 10 млн долларов.

Золотой унитаз Каттелана. Фото: BBC

Золотой унитаз "Америка" – это полностью функциональная скульптура из 18-каратного золота весом 100 кг. Она была впервые выставлена в 2016 году в Музее Гуггенхайма. Тогда более 100 тысяч человек выстояли очереди, чтобы воспользоваться золотым унитазом, созданным как иронический комментарий к роскоши, власти и американскому обществу потребления.

Также этот унитаз Музей предлагал администрации Трампа, однако договоренность не была достигнута.

В 2019 году золотой унитаз снова попал в заголовки газет. Другая версия "Америки" была похищена из Бленгеймского дворца в Великобритании и до сих пор не найдена. Проданный на аукционе унитаз, это единственная сохранившаяся версия.

"Со стартовой ставкой, равной цене его золота (около 10 миллионов долларов), остается один вопрос: где заканчивается ценность и начинается ирония?" — говорится на странице Sotheby's.

Покупателем стала американская франшиза Ripley's Believe It or Not!, известная коллекциями удивительных и эксцентричных предметов, отдавшая за золотой унитаз 12,11 млн долларов.

Создатель золотого унитаза Маурицио Каттелан – это один из самых известных современных художников, начавший карьеру в 1989 году как самоучка после работы производителем мебели. Значительную популярность художник приобрел благодаря провокационным работам, в частности, инсталляции "Комик" — это банан, приклеенный скотчем к стене. Эта работа была продана в 2024 году на аукционе Sotheby's за 6,24 млн долларов.

