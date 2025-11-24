На аукционе продали самый дорогой предмет из «Титаника»: сколько заплатили за 18-каратные золотые часы

Золотые карманные часы, которые продали на аукционе за рекордные 2,4 млн долларов, принадлежали Исидору Штраусу — одному из самых известных погибших пассажиров "Титаника".

Часы пассажира "Титаника". Фото: из открытых источников

Эти 18-каратные часы подарили Штраусу еще в 1888 году. Они стали самым дорогим предметом, связанным с лайнером, превысив предыдущий рекорд, составивший 2 миллиона долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Исидор Штраус, совладелец торговой сети Macy's, и его жена Ида были одними из немногих пассажиров первого класса, не покинувших судно во время аварии. Штраус отказался занять место в спасательной шлюпке раньше других мужчин, а Ида решила остаться с мужем до конца. Их самопожертвование позже Джеймс Кэмерон показал в фильме "Титаник".

Часы нашли среди поднятых с морского дна личных вещей и вернули семье.

Аукционный дом Henry Aldridge & Son получил в общей сложности 3 млн фунтов от продажи артефактов, связанных с кораблем.

Аукционист Эндрю Олдридж назвал историю супругов "образцом высочайшей преданности".

"Эта мировая рекордная цена является свидетельством чувства, которое к ним испытывают", — отметил Олдридж.

Как ранее писал портал "Комментарии", золотой унитаз "Америка", созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, был продан на аукционе Sotheby's за 12,11 млн долларов. Лот, ставший одной из самых обсуждаемых скульптур современного искусства, превысил стартовую стоимость, равную цене его веса в золоте — 10 млн долларов.

Издание "Комментарии" также сообщало, что на аукционе была продана самая дорогая корова в мире. Согласно Книге рекордов Гиннеса, за нее взяли 4 млн долларов, что втрое больше предыдущего рекорда. Эта супер корова имеет вес более 1100 килограммов, что делает ее вдвое тяжелее среднего представителя своей породы.