Моді прокоментував новину про "атаку" на резиденцію Путіна

Індія висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді у соцмережі Х.

Нарендра Моді. Фото: із відкритих джерел

"Глибоко стурбований повідомленнями про атаку на резиденцію президента Російської Федерації", — написав Нарендра Моді.

Він заявив, що поточні дипломатичні зусилля залишаються найефективнішим шляхом до припинення бойових дій та встановлення миру.

Моді закликав усі зацікавлені сторони зосередитись на дипломатичному процесі та уникати дій, які можуть його ускладнити.

