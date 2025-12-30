Моди прокомментировал новость об "атаке" на резиденцию Путина

Индия выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Индии Нарендра Моди в соцсети Х.

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

"Глубоко обеспокоен сообщениями об атаке на резиденцию президента Российской Федерации", — написал Нарендра Моди.

Он заявил, что текущие дипломатические усилия остаются самым эффективным путем к прекращению боевых действий и установлению мира.

Моди призвал все заинтересованные стороны сосредоточиться на дипломатическом процессе и избегать действий, которые могут его осложнить.

