Мир відкладається: що насправді означають п'ять умов Заходу для Путіна

Після зустрічі у Лондоні лідери Великобританії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський виступили із спільною заявою, в якій окреслили ключові принципи можливого завершення російсько-української війни. Головний сигнал адресований Кремлю: будь-які мирні домовленості мають розроблятися за безпосередньої участі України, європейських держав та США. Враховуючи такі вимоги Заходу і непоступливий тон Кремля – миру найближчим часом не буде? Про що говорить нинішня позиція західних партнерів Києва? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Зустріч у Лондоні

Європа прагне зафіксувати своє місце за столом майбутніх переговорів

Політичний експерт Олександр Кондратенко зазначив, якщо порівнювати нинішню заяву лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України з аналогічними зустрічами минулих років, то можна побачити важливу зміну. Раніше західні партнери переважно говорили про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", необхідність поразки російської агресії та право Києва самостійно визначати умови майбутнього миру. Тобто риторика була спрямована насамперед на продовження підтримки України у війні.

"Сьогодні акценти дещо змінилися. Захід не відмовився від підтримки Києва, але почав значно більше говорити про параметри можливого завершення війни: припинення вогню, переговори від поточної лінії фронту, гарантії безпеки для України, збереження санкційного тиску та заморожених російських активів. Це свідчить про те, що Лондон, Париж і Берлін вже думають не лише про перебіг війни, а й про майбутню архітектуру безпеки в Європі після її завершення. Саме тому дедалі більше ознак вказує на те, що якщо війна і рухатиметься до завершення, то не за сценарієм повної військової перемоги однієї зі сторін, а за так званою "корейською моделлю". Її суть полягає не в укладенні великого мирного договору, а в припиненні активних бойових дій уздовж існуючої лінії фронту з подальшим багаторічним протистоянням без остаточного політичного врегулювання. Власне, поява в риториці Заходу теми переговорів від поточної лінії зіткнення є одним із найбільш показових сигналів такого підходу", – зазначив експерт.

Водночас це зовсім не означає, уточнює Олександр Кондратенко, що такий сценарій можливий уже найближчими місяцями.

"Головна проблема полягає в тому, що позиції сторін залишаються несумісними. Захід фактично пропонує заморожування конфлікту з гарантіями безпеки для України, тоді як Кремль продовжує наполягати на політичних поступках Києва та юридичному закріпленні територіальних здобутків Росії. Саме тому нинішня риторика Заходу швидше є підготовкою рамки для майбутніх переговорів, ніж свідченням їхньої близькості. У короткостроковій перспективі найбільш імовірним виглядає сценарій продовження бойових дій із паралельними дипломатичними контактами та спробами сторін покращити свої позиції перед потенційними переговорами. Ні Москва, ні Київ наразі не демонструють готовності погодитися на умови іншої сторони. Тому найближчими місяцями варто очікувати не миру, а подальшого пошуку балансу між військовим тиском і дипломатією", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Якщо ж аналізувати сигнали останньої зустрічі, то підсумовує експерт, в Лондоні, то її головний меседж полягає в іншому: Європа прагне зафіксувати своє місце за столом майбутніх переговорів і не допустити сценарію, за якого доля України та європейської безпеки вирішуватиметься виключно між Москвою та Вашингтоном.

"Саме це сьогодні є найважливішою зміною в західній риториці. Замість дискусії про те, чи підтримувати Україну, дедалі частіше ведеться розмова про те, яким має бути порядок після війни. І поки що найбільш реалістичною моделлю такого порядку виглядає саме довгострокове перемир'я за корейським зразком, а не повноцінний мирний договір", – резюмував Олександр Кондратенко.

Треба казати чесно, що миру найближчим часом не буде

Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко зазначила, в ефірі загальнонаціонального телемарафону радісно повідомили, що Володимир Зеленський домовився з Британією, Францією та Німеччиною про п'ять умов справедливого та міцного миру.

За словами експерта, варто нагадати, що це за умови: припинення бойових дій, використання поточної лінії фронту як відправної для мирних переговорів, гарантії безпеки Україні та розташування на території України багатонаціонального контингенту, збереження російських активів замороженими до виплати компенсації Україні, захист інтересів європейської безпеки в рамках будь-яких майбутніх домовленостей.

"Очевидно й дитині, Путін таких умов зараз не прийме. Власне, після пункту про компенсацію Україні про замирення з Росією можна забути. В реальності ж Путіна не влаштує і поточна лінія фронту — він жадає територіальних поступок. Зауваження. Особисто мене перелічені умови влаштовують цілковито, я набагато більше боюся як раз таки поступок з боку України на етапі домовленостей про замирення. Як на мене, надто довго Україна йшла на компроміси і треба цю порочну практику припиняти", – зазначила експерт.

Вона продовжує, при цьому варто не забувати, що ми регулярно чуємо від прихильників чинної влади, що нібито Зеленський от-от домовиться про мир. Власне, з цими гаслами Зеленський йшов на вибори – зійтися посередині і просто перестати стріляти.

"Так от треба казати чесно, миру найближчим часом не буде. Аби Путін прийняв перелічені умови миру, армія Росії мусить зазнати важкої поразки і почати відступати. Не раніше. Європейські лідери не можуть цього не розуміти, але погоджують саме такі пункти. Значить війна триватиме, як мінімум до нищівної поразки армії РФ. Це реальність і з нею треба жити", – підсумувала експерт.

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