Мир откладывается: что на самом деле означают пять условий Запада для Путина

После встречи в Лондоне лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский выступили с общим заявлением, в котором обозначили ключевые принципы возможного завершения российско-украинской войны. Главный сигнал адресован Кремлю: любые мирные договоренности должны разрабатываться с участием Украины, европейских государств и США. Учитывая такие требования Запада и неуступчивый тон Кремля – мира в ближайшее время не будет? О чем говорит сегодняшняя позиция западных партнеров Киева? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Встреча в Лондоне

Европа стремится зафиксировать свое место за столом предстоящих переговоров

Политический эксперт Александр Кондратенко отметил, что если сравнивать нынешнее заявление лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины с аналогичными встречами прошлых лет, то можно увидеть важное изменение. Ранее западные партнеры преимущественно говорили о поддержке Украины "столько, сколько потребуется", необходимости поражения российской агрессии и праве Киева самостоятельно определять условия будущего мира. То есть риторика была направлена, прежде всего, на продолжение поддержки Украины в войне.

"Сегодня акценты несколько изменились. Запад не отказался от поддержки Киева, но начал значительно больше говорить о параметрах возможного завершения войны: прекращении огня, переговорах от текущей линии фронта, гарантиях безопасности для Украины, сохранении санкционного давления и замороженных российских активов. Это свидетельствует о том, что Лондон, Париж и Берлин уже думают не только о ходе войны, но и о будущей архитектуре безопасности в Европе после ее завершения. Именно поэтому все больше признаков указывает на то, что если война и будет двигаться к завершению, то не по сценарию полной военной победы одной из сторон, а по так называемой "корейской модели". Ее суть заключается не в заключении крупного мирного договора, а в прекращении активных боевых действий вдоль существующей линии фронта с последующим многолетним противостоянием без окончательного политического урегулирования. Появление в риторике Запада темы переговоров от текущей линии столкновения является одним из наиболее показательных сигналов такого подхода", – отметил эксперт.

В то же время это совсем не означает, уточняет Александр Кондратенко, что такой сценарий возможен уже в ближайшие месяцы.

"Главная проблема состоит в том, что позиции сторон остаются несовместимыми. Мероприятие фактически предлагает замораживание конфликта с гарантиями безопасности для Украины, в то время как Кремль продолжает настаивать на политических уступках Киева и юридическом закреплении территориальных достижений России. Именно поэтому нынешняя риторика Запада скорее подготовка рамки для будущих переговоров, чем свидетельство их близости. В краткосрочной перспективе наиболее вероятным является сценарий продолжения боевых действий с параллельными дипломатическими контактами и попытками сторон улучшить свои позиции перед потенциальными переговорами. Ни Москва, ни Киев пока не демонстрируют готовности согласиться с условиями другой стороны. Поэтому в ближайшие месяцы следует ожидать не мира, а дальнейшего поиска баланса между военным давлением и дипломатией", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Если же анализировать сигналы последней встречи, то заключает эксперт, в Лондоне, то ее главный месседж заключается в другом: Европа стремится зафиксировать свое место за столом предстоящих переговоров и не допустить сценария, при котором судьба Украины и европейской безопасности будет решаться исключительно между Москвой и Вашингтоном.

"Именно это сегодня важнейшее изменение в западной риторике. Вместо дискуссии о том, поддерживать ли Украину, все чаще ведется разговор о том, каким должен быть порядок после войны. И пока наиболее реалистичной моделью такого порядка выглядит самое долгосрочное перемирие по корейскому образцу, а не полноценный мирный договор", – резюмировал Александр Кондратенко.

Надо говорить честно, что мира в ближайшее время не будет

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отметила, что в эфире общенационального телемарафона радостно сообщили, что Владимир Зеленский договорился с Британией, Францией и Германией о пяти условиях справедливого и крепкого мира.

По словам эксперта, следует напомнить, что это при условии: прекращение боевых действий, использование текущей линии фронта как отправной для мирных переговоров, гарантии безопасности Украины и расположение на территории Украины многонационального контингента, сохранение российских активов замороженными до выплаты компенсации Украине, защита интересов европейской безопасности в рамках любых будущих договоренностей.

"Очевидно и ребенку Путин таких условий сейчас не примет. Собственно, после пункта о компенсации Украине о примирении с Россией можно забыть. В действительности же Путина не устроит и текущая линия фронта – он жаждет территориальных уступок. Замечания. Лично меня перечисленные условия устраивают полностью, я гораздо больше боюсь как раз уступок со стороны Украины на этапе договоренностей о замирении. По-моему, слишком долго Украина шла на компромиссы и надо эту порочную практику прекращать", – отметила эксперт.

Она продолжает, при этом стоит не забывать, что мы регулярно слышим от сторонников действующей власти, что якобы Зеленский вот-вот договорится о мире. Собственно, с этими лозунгами Зеленский шел на выборы – сойтись посередине и просто перестать стрелять.

"Так вот, надо говорить честно, мира в ближайшее время не будет. Чтобы Путин принял перечисленные условия мира, армия России должна потерпеть тяжелое поражение и начать отступать. Не раньше. Европейские лидеры не могут этого не понимать, но согласовывают такие пункты. Значит, война будет продолжаться, как минимум до сокрушительного поражения армии РФ. Это реальность и с ней нужно жить", – подытожила эксперт.

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