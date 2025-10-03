logo_ukra

Мир між Азербайджаном та Вірменією знову під питанням: у чому причина
Мир між Азербайджаном та Вірменією знову під питанням: у чому причина

Глава МЗС заявив, що Вірменія не погоджується на низку вимог Азербайджану у проекті мирної угоди

3 жовтня 2025, 11:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вірменія виступає проти деяких попередніх умов, які висуває Азербайджан для підписання мирної угоди. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.

Мир між Азербайджаном та Вірменією знову під питанням: у чому причина

Вірменія та Азербайджан. Фото: з відкритих джерел

"Азербайджанська сторона висуває певні попередні умови, ми не поділяємо цей порядок денний. Однак ще до фінальної церемонії підписання мирного договору існують процеси, які вже йдуть або можуть здійснюватися до підписання", — зазначив Мірзоян.

За його словами, сторони, наприклад, обговорювали можливість більшої толерантності по відношенню одна до одної та перспективи співпраці на міжнародних майданчиках.

Топ-дипломат також зазначив, що текст угоди вже парафований, і Єреван готовий підписати його якнайшвидше.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян досягли згоди щодо припинення військового протистояння та відновлення дипломатичних відносин. Разом із президентом США сторони підписали декларацію під назвою Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). Чи можна назвати цю подію тріумфом Трампа та гучною поразкою Росії? Чи втратив Путін свій вплив на Кавказ? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Азербайджану Ільхам Алієв освіжив жорсткі заяви на адресу Росії. Він заявив, що поразка російськими силами азербайджанського цивільного літака та реакція російських офіційних осіб на інцидент викликають в Азербайджані величезне розчарування та невдоволення. Це, звісно, дуже серйозна ситуація у наших двосторонніх відносинах.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=TmUEc4pb9mA
