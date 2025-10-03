Мир між Азербайджаном та Вірменією знову під питанням: у чому причина

Вірменія виступає проти деяких попередніх умов, які висуває Азербайджан для підписання мирної угоди. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.

Вірменія та Азербайджан. Фото: з відкритих джерел

"Азербайджанська сторона висуває певні попередні умови, ми не поділяємо цей порядок денний. Однак ще до фінальної церемонії підписання мирного договору існують процеси, які вже йдуть або можуть здійснюватися до підписання", — зазначив Мірзоян.

За його словами, сторони, наприклад, обговорювали можливість більшої толерантності по відношенню одна до одної та перспективи співпраці на міжнародних майданчиках.

Топ-дипломат також зазначив, що текст угоди вже парафований, і Єреван готовий підписати його якнайшвидше.

