logo

BTC/USD

119740

ETH/USD

4459.67

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Мир между Азербайджаном и Арменией снова под вопросом: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир между Азербайджаном и Арменией снова под вопросом: в чем причина

Глава МИД заявил, что Армения не соглашается на ряд требований Азербайджана в проекте мирного соглашения

3 октября 2025, 11:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Армения выступает против некоторых предварительных условий, выдвигаемыми Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мир между Азербайджаном и Арменией снова под вопросом: в чем причина

Армения и Азербайджан. Фото: из открытых источников

"Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку дня. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут осуществляться до подписания", — отметил Мирзоян.

По его словам, стороны, например, обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.

Топ-дипломат также отметил, что текст соглашения уже парафирован, и Ереван готов подписать его как можно быстрее.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли согласия по прекращению военного противостояния и возобновлению дипломатических отношений. Вместе с президентом США стороны подписали декларацию под названием Маршрут Трампа ради международного мира и процветания (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). Можно ли назвать данное событие триумфом Трампа и громким поражение России? Лишился ли Путин своего влияния на Кавказ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Азербайджана Ильхам Алиев освежил жесткие заявления в адрес России. Он заявил, что поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство. Это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TmUEc4pb9mA
Теги:

Новости

Все новости