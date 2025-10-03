Мир между Азербайджаном и Арменией снова под вопросом: в чем причина

Рубрики
Армения выступает против некоторых предварительных условий, выдвигаемыми Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Армения и Азербайджан. Фото: из открытых источников
По его словам, стороны, например, обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.
Топ-дипломат также отметил, что текст соглашения уже парафирован, и Ереван готов подписать его как можно быстрее.
