Мир между Азербайджаном и Арменией снова под вопросом: в чем причина

Армения выступает против некоторых предварительных условий, выдвигаемыми Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Армения и Азербайджан. Фото: из открытых источников

"Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку дня. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут осуществляться до подписания", — отметил Мирзоян.

По его словам, стороны, например, обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.

Топ-дипломат также отметил, что текст соглашения уже парафирован, и Ереван готов подписать его как можно быстрее.

