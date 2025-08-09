Азербайджан и Армения подписали мир в Белом доме: почему это поражение РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли согласия по прекращению военного противостояния и возобновлению дипломатических отношений. Вместе с президентом США стороны подписали декларацию под названием Маршрут Трампа ради международного мира и процветания (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). Можно ли назвать данное событие триумфом Трампа и громким поражение России? Лишился ли Путин своего влияния на Кавказ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение

Кавказ всё больше подходит под политический протекторат Запада

Политолог Дмитрий Воронков так прокомментировал ситуацию:

"Данное событие само по себе, конечно же, можно считать позитивным. С точки зрения того, даёт ли оно политические баллы Дональду Трампу, то, безусловно даёт".

Вместе с тем эксперт говорит, что нельзя сказать, что это громкое поражение России. Однако, нужно констатировать, что влияние на Кавказ Россия действительно утратила.

"Причём она его потеряла ещё тогда, когда утратила манипулятивный контроль над Нагорным Карабахом. И тогда, когда она, находясь подписантом договора ОДКБ, должна была заступиться за Армению, но она этого не сделала. Мы видим, что Кавказ всё больше подходит под политический протекторат Запада, в частности, США, как более надёжного союзника и партнёра", – констатировал эксперт.

Северный Кавказ остается еще под оккупацией России

Политический эксперт Сергей Таран считает, то, что мирное соглашение между Азербайджаном и Армению подписано в Белом доме – это, безусловно, триумф Дональда Трампа и громкое поражение России.

"Путин десятилетиями инвестировал деньги и армию в поддержку шаткой ситуации в Нагорном Карабахе, а Трамп за несколько месяцев отобрал у Путина все его "добычи", оставив за собой уже названный именем Трампа Зангезурский коридор, который позволит США влиять на ситуацию на значительной территории Кавказа. Кстати, без всякого выстрела", – отметил политолог.

По сути, продолжает Сергей Таран, Путина фактически выбросили из Кавказа – региона, который веками являлся частью мифологии "русского мира" – начиная от стихотворчества Лермонтова, заканчивая уже современными киносагами о "кавказских войнах".

"Спонсором праздника по справедливости можно назвать Эрдогана, который с десяток лет тихонько вооружал и модернизировал Азербайджан, создавая предпосылки для решающего обновления его территориальной целостности. Но важно отметить, что Северный Кавказ остается под оккупацией России. Его освобождение должно стать домашней задачей на завтра для тех, кто понимает, что единственный путь обрести покой на европейском континенте – это жестко обрезать лапы кремля, как только появляется такая возможность", – констатировал Сергей Таран.

