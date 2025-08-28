Азербайджан снова решил указать России на ее место: что произошло

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освежил жесткие заявления в адрес России. Он заявил, что поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство. Это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях.

Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников

При этом лидер Азербайджана подчеркнул, что его страна точно не желала ухудшения этих отношений. Азербайджан ожидал, что рано или поздно расследование закончится, но затем начались необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты.

"Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам", – отметил Алиев.

Также он назвал присоединение Азербайджана к СССР "российским вторжением и оккупацией".

Комментируя такую позицию Азербайджана, политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что практически все уже решили, что Алиев готов потихоньку забыть неприятные инциденты в отношениях с Россией и заключать какие-то соглашения, потому что Азербайджану противостояние с Кремлем уже обошлось в круглую сумму. Но все оказалось по-другому.

"На самом деле Алиев продолжает тыкать Россию писком в дерьмо. Никаких компромиссов и молчаливого глотания пренебрежения", – отметил Алексей Голобуцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне ударов россиян по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции подписал распоряжение о выделении $2 млн Министерству энергетики с целью предоставления гуманитарной помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Азербайджан очень злой на Путина: при чем здесь война в Украине.



