Мільйонна сума на тепло вражає: чи замерзне Буковина цієї зими

На підготовку об'єктів теплопостачання Чернівецької області до нового осінньо-зимового періоду 2026/27 років уже витрачено 44,89 млн гривень з усіх джерел фінансування. Про це свідчить відповідь Чернівецької ОВА на запит журналістів порталу "Коментарі".

Опалювальний сезон. Фото: з відкритих джерел

Станом на середину вересня підготовка комунальної інфраструктури виходить на фінішну пряму.

Котельні: підготовлено 644 із 682 запланованих (94,4%). Капітальний ремонт і реконструкцію 5 котелень виконано на 100%.

Обладнання: заміну зношених котлів виконано лише на 59,5% (замінено 22 із 37 запланованих).

Тепломережі: перевірено та підготовлено 87,9% теплотрас (237,9 км із 270,8 км). Заміну найкритичніших ділянок виконано на 71,8%.

Теплопункти: усі 12 центральних теплових пунктів готові до роботи на 100%. Окрему увагу в області приділили накопиченню енергоресурсів на випадок надзвичайних ситуацій.

Наразі для потреб регіону заготовлено понад 1,3 тис. тонн вугілля, майже 38 тис. кубометрів дров та 83 тонни паливних пелет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ситуація на державних вугільних підприємствах України досягла критичної межі, що ставить під загрозу стабільність енергосистеми. Народний депутат Михайло Волинець виступив у Верховній Раді з різкою заявою, наголосивши на деструктивному впливі так званих "смотрящих" на роботу галузі.

Раніше "Коментарі" писали – Україна посилює енергетичну співпрацю з Польщею напередодні нового опалювального сезону. Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія ORLEN підписали два меморандуми, які передбачають поставки скрапленого природного газу та нафтопродуктів для українського ринку.



