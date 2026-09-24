Миллионная сумма на тепло поражает: замерзнет ли Буковина этой зимой

На подготовку объектов теплоснабжения Черновицкой области к новому осенне-зимнему периоду 2026/27 годов уже израсходовано 44,89 млн гривен из всех источников финансирования. Об этом свидетельствует ответ Черновицкой ОВО на запрос журналистов портала "Комментарии".

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

По состоянию на середину сентября подготовка коммунальной инфраструктуры выходит на финишную прямую.

Котельные: подготовлено 644 из 682 запланированных (94,4%). Капитальный ремонт и реконструкция 5 котельных выполнена на 100%.

Оборудование: замена изношенных котлов выполнена только на 59,5% (заменено 22 из 37 запланированных).

Теплосети: проверено и подготовлено 87,9% теплотрасс (237,9 км из 270,8 км). Замена наиболее критичных участков выполнена на 71,8%.

Теплопункты: все 12 центральных тепловых пунктов готовы к работе на 100%. Особое внимание в области уделили накоплению энергоресурсов на случай чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время для нужд региона заготовлено более 1,3 тыс. тонн угля, около 38 тыс. кубометров дров и 83 тонны топливных пеллет.

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация на государственных угольных предприятиях Украины достигла критического предела, что ставит под угрозу стабильность энергосистемы. Народный депутат Михаил Волынец выступил в Верховной Раде с резким заявлением, отметив деструктивное влияние так называемых "смотрящих" на работу отрасли.

Ранее "Комментарии" писали – Украина усиливает энергетическое сотрудничество с Польшей в преддверии нового отопительного сезона. Группа "Нафтогаз" и польская энергетическая компания ORLEN подписали два меморандума, предусматривающие поставки сжиженного природного газа и нефтепродуктов для украинского рынка.



