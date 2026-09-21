Хто врятує Україну взимку: з якою країною Київ досяг важливих домовленостей

Україна посилює енергетичну співпрацю з Польщею напередодні нового опалювального сезону. Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія ORLEN підписали два меморандуми, які передбачають поставки скрапленого природного газу та нафтопродуктів для українського ринку.

Газ. Фото: з відкритих джерел

Документи уклали під час Саміту Карпатської вісімки. Один із них передбачає постачання Україні трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року. За потреби сторони також можуть збільшити обсяги, щоб покрити додаткові потреби країни в період пікового сезонного споживання.

Для України це особливо важливо на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах внутрішнього видобутку газу. У "Нафтогазі" наголошують, що диверсифікація джерел і маршрутів постачання дозволяє зменшувати залежність від окремих напрямків імпорту.

"ORLEN є важливим стратегічним партнером для "Нафтогазу". На тлі постійних російських атак на об'єкти нашого внутрішнього видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути доставки", — зазначив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Другий меморандум із ORLEN підписала "Укрнафта". Він передбачає можливість постачання нафтопродуктів на український ринок на суму до $500 млн. За задумом сторін, це має посилити стабільність забезпечення країни пальним на тлі нестабільності світового нафтового ринку та подій на Близькому Сході.

Домовленості передбачають і подальше розширення співпраці. Зокрема, сторони планують опрацювати можливість постачання української нафти для переробки на нафтопереробних підприємствах Центральної Європи.

Ще одним напрямом може стати передача "Укрнафті" вживаних паливовозів, які використовуватимуть для транспортування нафтопродуктів.

Таким чином, нові домовленості охоплюють одразу кілька ланок енергетичного ланцюга – від LNG і пального до потенційної переробки української нафти в Європі. У "Нафтогазі" називають співпрацю з ORLEN довгостроковим партнерством для посилення енергетичної стійкості України та регіону.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ПрАТ "Нафтогазвидобування" відмовилося надати інформацію про обсяги видобутку природного газу з початку 2026 року, їхню динаміку порівняно з 2025 роком, а також плани щодо введення нових свердловин до кінця року. Про це йдеться у відповіді компанії на журналістський запит порталу "Коментарі".



