Головна Новини Суспільство Скандали «Смотрящі» ведуть вугільну галузь до краху: нардеп попередив про ризики для опалювального сезону
«Смотрящі» ведуть вугільну галузь до краху: нардеп попередив про ризики для опалювального сезону

Криза на ЦЗФ «Червоноградська» як симптом: депутат Волинець вимагає вигнати «невідомих кураторів» із шахт

28 березня 2026, 18:33
Недилько Ксения

Ситуація на державних вугільних підприємствах України досягла критичної межі, що ставить під загрозу стабільність енергосистеми. Народний депутат Михайло Волинець виступив у Верховній Раді з різкою заявою, наголосивши на деструктивному впливі так званих "смотрящих" на роботу галузі.

За словами парламентаря, засилля тіньових кураторів уже спровокувало накопичення багатомільйонних заборгованостей із виплати зарплат гірникам та поставило під питання підготовку до майбутньої зими.

"Країна ризикує залишитися без світла", — застерігає Волинець, вказуючи на реальну загрозу повної зупинки державних шахт.

Особливу увагу депутат звернув на стан центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська". Він стверджує, що підприємством нібито де-факто керують сторонні особи, чия діяльність призвела до катастрофічних наслідків.

"Фактичне управління здійснюють невідомі "смотрящі", які довели підприємство до межі катастрофи", — підкреслив нардеп під час виступу.

Михайло Волинець офіційно звернувся до уряду з вимогою негайного втручання. Він наполягає на тому, що без наведення ладу в державному секторі видобутку вугілля та усунення корупційних схем, енергетична безпека держави опиниться під ударом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що для прифронтових регіонів України, що постійно перебувають під ударами ворога, ключовим питанням залишається створення автономної системи енергопостачання. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов, заявив, що розв'язанням цієї проблеми стане впровадження ядерних мініреакторів.



