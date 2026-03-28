Главная Новости Общество Скандалы
"Смотрящие" ведут угольную отрасль к краху: нардеп предупредил о рисках для отопительного сезона

Кризис на ЦОФ «Червоноградская» как симптом: депутат Волынец требует выгнать «неизвестных кураторов» из шахт

28 марта 2026, 18:33
Недилько Ксения

Ситуация на государственных угольных предприятиях Украины достигла критического предела, что ставит под угрозу стабильность энергосистемы. Народный депутат Михаил Волынец выступил в Верховной Раде с резким заявлением, отметив деструктивное влияние так называемых "смотрящих" на работу отрасли.

"Смотрящие" ведут угольную отрасль к краху: нардеп предупредил о рисках для отопительного сезона

По словам парламентария, засилье теневых кураторов уже спровоцировало накопление многомиллионных задолженностей по выплате зарплат горнякам и поставило под вопрос подготовку к предстоящей зиме.

"Страна рискует остаться без света", — предостерегает Волынец, указывая на реальную угрозу полной остановки государственных шахт.

Особое внимание депутат обратил на состояние центральной обогатительной фабрики "Червоноградская". Он утверждает, что предприятием де-факто якобы руководят посторонние лица, чья деятельность привела к катастрофическим последствиям.

"Фактическое управление осуществляют неизвестные "смотрящие", которые довели предприятие до предела катастрофы", — подчеркнул нардеп во время выступления.

Михаил Волынец официально обратился к правительству с требованием немедленного вмешательства. Он настаивает на том, что без наведения порядка в государственном секторе добычи угля и устранения коррупционных схем энергетическая безопасность государства окажется под ударом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что для прифронтовых регионов Украины, постоянно находящихся под ударами врага, ключевым вопросом остается создание автономной системы энергоснабжения. Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что решением этой проблемы станет внедрение ядерных мини-реакторов.



