8 категорій українців втратили право на відстрочку від мобілізації: деталі

Після набуття чинності оновленого законодавства про мобілізацію частина військовозобов'язаних українців більше не може скористатися правом на відстрочку. Про це повідомили у Донецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), оприлюднивши перелік категорій, для яких попередні пільги втратили чинність.

Хто втратив право на відстрочку від мобілізації

Згідно з роз'ясненням ТЦК, право на відстрочку втратили вісім категорій громадян. Зокрема, це стосується студентів та аспірантів заочної й вечірньої форми навчання, а також тих, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

Також відстрочка більше не надається багатодітним чоловікам, які мають заборгованість зі сплати аліментів, особам, які доглядають за чоловіком або дружиною з інвалідністю III групи, а також батькам-одинакам, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана безвісти зниклою, не померла і не відбуває покарання.

Крім того, зміни торкнулися чоловіків, які доглядають за людьми з інвалідністю I та II групи, якщо в сім'ї є інші працездатні родичі, працівників підприємств і організацій Міністерства оборони, а також осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний". Після скасування цієї категорії вони повинні пройти повторний медичний огляд.

Втратили право на відстрочку й військовозобов'язані, які після повторної військово-лікарської комісії були визнані придатними до служби. Окремо зазначено, що чоловіки, які отримали документи про I або II групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторний медичний огляд.

Однак нове законодавство розширило перелік осіб, які можуть отримати відстрочку. Відтепер таке право мають військовозобов'язані, чиї неповнорідні брат або сестра загинули чи зникли безвісти під час війни. Раніше ця норма поширювалася лише на повнорідних братів і сестер.

Згодом у Центрі протидії дезінформації повідомили, що жодних новин змін до законодавства щодо мобілізації не ухвалювали. А повідомлення Донецького обласного ТЦК та СП, у якому йшлося про нібито зміни, вже видалили.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рік відстрочки від мобілації за народження дитини: чоловікам пропонують нове правило.

Також "Коментарі" писали про відстрочку для військових: у Міноборони пояснили, скільки часу не підлягатимуть мобілізації.