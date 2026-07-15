Рік відстрочки від мобілації за народження дитини: чоловікам пропонують нове правило

В Україні пропонують запровадити нову підставу для відстрочки від мобілізації. На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію, автор якої закликає надати чоловікам право не бути призваними на військову службу протягом одного року після народження дитини.

Відстрочка від мобілізації для чоловіків після народження дитини

Ініціатива з'явилася 14 липня. Її автор стверджує, що такий крок допоможе частково подолати "демографічну кризу" та "стимулювати народжуваність" в умовах повномасштабної війни.

У тексті звернення зазначається, що нині право на відстрочку мають лише багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей. Однак, автор петиції стверджує, що багато молодих сімей відкладають народження первістка через ризик того, що чоловіка можуть мобілізувати одразу після пологів.

"Головний страх молодих матерів — залишитися наодинці з немовлям на руках без фізичної, моральної та фінансової підтримки чоловіка, якщо його мобілізують одразу після пологів", — йдеться у тексті петиції.

Автори петиції наголошують, що присутність батька у перший рік життя дитини є критично важливою як для матері, так і для немовляти. На їхню думку, це дозволить знизити ризик післяпологової депресії, забезпечити належний догляд за дитиною та допомогти родині адаптуватися до нових умов життя під час війни.

На сайті Кабміну зареєстрували петицію про відстрочку від мобілізації після народження дитини

Крім психологічної підтримки, річнавідстрочка, як вважають ініціатори, дасть змогу чоловікові створити фінансовий резерв на період декретної відпустки дружини та забезпечити стабільність сім'ї.

"Ми розуміємо всю складність ситуації на фронті та потребу у поповненні лав ЗСУ. Однак війну ведуть заради того, щоб наші діти мали майбутнє у вільній країні. Якщо в країні не буде дітей — ця боротьба втратить свій головний сенс. Один рік відстрочки — це невелика ціна за збереження нації, але це життєво необхідний час для того, щоб українців ставало більше", — підсумували у звернені.

Для офіційного розгляду документ має зібрати 25 тисяч підписів. Станом на 15 липня його підтримали близько 255 громадян.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Раді пропонують збільшити перелік категорій, що мають право на відстрочку від мобілізації.