Год отсрочки от мобилации за рождение ребенка: мужчинам предлагают новое правило

В Украине предлагается ввести новое основание для отсрочки от мобилизации. На сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию, автор которой призывает предоставить мужчинам право не быть призванными на военную службу в течение одного года после рождения ребенка.

Отсрочка от мобилизации для мужчин после рождения ребенка

Инициатива появилась 14 июля. Ее автор утверждает, что такой шаг поможет частично преодолеть "демографический кризис" и "стимулировать рождаемость" в условиях полномасштабной войны.

В тексте обращения отмечается, что в настоящее время право на отсрочку имеют только многодетные родители, воспитывающие трех и более детей. Однако автор петиции утверждает, что многие молодые семьи откладывают рождение первенца из-за риска того, что мужчину могут мобилизовать сразу после родов.

"Главный страх молодых матерей – остаться наедине с младенцем на руках без физической, моральной и финансовой поддержки мужчины, если его мобилизуют сразу после родов", – говорится в тексте петиции.

Авторы петиции отмечают, что присутствие отца в первый год жизни ребенка является критически важным как для матери, так и для младенца. По их мнению, это позволит снизить риск послеродовой депрессии, обеспечить надлежащий уход за ребенком и помочь семье адаптироваться к новым условиям жизни во время войны.

На сайте Кабмина зарегистрировали петицию об отсрочке от мобилизации после рождения ребенка

Помимо психологической поддержки годовая отсрочка, как считают инициаторы, позволит мужу создать финансовый резерв на период декретного отпуска жены и обеспечить стабильность семьи.

"Мы понимаем всю сложность ситуации на фронте и потребность в пополнении рядов ВСУ. Однако войну ведут ради того, чтобы у наших детей было будущее в свободной стране. Если в стране не будет детей – эта борьба потеряет свой главный смысл. Один год отсрочки – это небольшая цена за сохранение нации, но это жизненно необходимое время для того, чтобы украинцев становилось больше", – подытожили в обращении.

Для официального рассмотрения документ должен собрать 25 тысяч подписей. На 15 июля его поддержали около 255 граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде предлагают увеличить перечень категорий, имеющих право на отсрочку от мобилизации.