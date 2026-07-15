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Год отсрочки от мобилации за рождение ребенка: мужчинам предлагают новое правило

На сайте Кабмина зарегистрировали петицию об отсрочке от мобилизации после рождения ребенка.

15 июля 2026, 16:22
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Slava Kot

В Украине предлагается ввести новое основание для отсрочки от мобилизации. На сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию, автор которой призывает предоставить мужчинам право не быть призванными на военную службу в течение одного года после рождения ребенка.

Год отсрочки от мобилации за рождение ребенка: мужчинам предлагают новое правило

Отсрочка от мобилизации для мужчин после рождения ребенка

Инициатива появилась 14 июля. Ее автор утверждает, что такой шаг поможет частично преодолеть "демографический кризис" и "стимулировать рождаемость" в условиях полномасштабной войны.

В тексте обращения отмечается, что в настоящее время право на отсрочку имеют только многодетные родители, воспитывающие трех и более детей. Однако автор петиции утверждает, что многие молодые семьи откладывают рождение первенца из-за риска того, что мужчину могут мобилизовать сразу после родов.

"Главный страх молодых матерей – остаться наедине с младенцем на руках без физической, моральной и финансовой поддержки мужчины, если его мобилизуют сразу после родов", – говорится в тексте петиции.

Авторы петиции отмечают, что присутствие отца в первый год жизни ребенка является критически важным как для матери, так и для младенца. По их мнению, это позволит снизить риск послеродовой депрессии, обеспечить надлежащий уход за ребенком и помочь семье адаптироваться к новым условиям жизни во время войны.

Год отсрочки от мобилации за рождение ребенка: мужчинам предлагают новое правило - фото 2

На сайте Кабмина зарегистрировали петицию об отсрочке от мобилизации после рождения ребенка

Помимо психологической поддержки годовая отсрочка, как считают инициаторы, позволит мужу создать финансовый резерв на период декретного отпуска жены и обеспечить стабильность семьи.

"Мы понимаем всю сложность ситуации на фронте и потребность в пополнении рядов ВСУ. Однако войну ведут ради того, чтобы у наших детей было будущее в свободной стране. Если в стране не будет детей – эта борьба потеряет свой главный смысл. Один год отсрочки – это небольшая цена за сохранение нации, но это жизненно необходимое время для того, чтобы украинцев становилось больше", – подытожили в обращении.

Для официального рассмотрения документ должен собрать 25 тысяч подписей. На 15 июля его поддержали около 255 граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде предлагают увеличить перечень категорий, имеющих право на отсрочку от мобилизации.



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Источник: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/10324
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