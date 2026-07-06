У Раді пропонують збільшити перелік категорій, що мають право на відстрочку

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Недилько Ксения
Народний депутат Олексій Гончаренко направив офіційне звернення до Кабінету Міністрів України з вимогою внести корективи до постанови №560. Депутат наполягає на тому, щоб факт утримання неповнолітньої дитини одним із батьків офіційно визнавався підставою для звільнення від призову під час мобілізації.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За словами політика, нинішня нормативно-правова база містить прогалину, адже ТЦК не сприймають судові рішення про визначення місця проживання дитини як достатнє підтвердження права на відстрочку.
Він також додав, що українське законодавство взагалі не зобов'язує громадян окремо через суд доводити факт самостійного виховання у кожному випадку, коли один із батьків реалізовує свої обов'язки одноосібно. Олексій Гончаренко закликав уряд ухвалити відповідні рішення якнайшвидше.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кривому Розі розгорівся гучний суспільний скандал через дії працівників Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП. Військові затримали та доставили до збірного пункту чоловіка, який за рішенням суду є єдиним вихователем своєї маленької доньки. Поки батько перебував у військкоматі, дитина залишилася в дитячому садку без нагляду рідних.