У Раді пропонують збільшити перелік категорій, що мають право на відстрочку

Народний депутат Олексій Гончаренко направив офіційне звернення до Кабінету Міністрів України з вимогою внести корективи до постанови №560. Депутат наполягає на тому, щоб факт утримання неповнолітньої дитини одним із батьків офіційно визнавався підставою для звільнення від призову під час мобілізації.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Причиною стала ситуація з батьком-одинаком, — зазначив Олексій Гончаренко, — який сам виховував 5-річну доньку і якого мобілізували".

За словами політика, нинішня нормативно-правова база містить прогалину, адже ТЦК не сприймають судові рішення про визначення місця проживання дитини як достатнє підтвердження права на відстрочку.

"Проблема в тому, що чинна редакція постанови не відносить рішення суду про визначення місця проживання дитини до переліку документів, які підтверджують право на відстрочку, — підкреслив нардеп, — натомість вимагається подання окремого рішення суду саме про самостійне виховання та утримання дитини або документів про позбавлення іншого з батьків батьківських прав".

Він також додав, що українське законодавство взагалі не зобов'язує громадян окремо через суд доводити факт самостійного виховання у кожному випадку, коли один із батьків реалізовує свої обов'язки одноосібно. Олексій Гончаренко закликав уряд ухвалити відповідні рішення якнайшвидше.

"Тому прошу Кабінет Міністрів негайно вжити заходи та внести зміни в постанову, — підсумував народний обранець, — щоб батько, який утримує дитину, мав право на відстрочку та спокійно міг виховувати власну дитину без страху, що десь за рогом його бусифікують".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кривому Розі розгорівся гучний суспільний скандал через дії працівників Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП. Військові затримали та доставили до збірного пункту чоловіка, який за рішенням суду є єдиним вихователем своєї маленької доньки. Поки батько перебував у військкоматі, дитина залишилася в дитячому садку без нагляду рідних.